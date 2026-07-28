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Hercegovina se već decenijama suočava sa masovnim odlaskom mladih u potrazi za boljim životom, ali sve je više priča onih koji su obišli svet, a na kraju ipak odlučili da se vrate svojim korenima. Jedan od takvih pozitivnih primera je Dado Krešić iz sela Vinina Gora, koje se nalazi na tromeđi Hrasna, Stoca i Neuma. Posle godina opasnog i napornog rada na naftnoj platformi u Libiji, odlučio je da se vrati na porodično imanje i pokrene sopstveni posao.

Danas na porodičnom imanju uspešno uzgaja krave, ovce i bikove, pokazujući da uz jasnu viziju, vredan rad i ljubav prema rodnom kraju može pristojno da se živi čak i u hercegovačkom kršu. Dado otvoreno govori o izazovima života na selu, ulaganjima i razlozima zbog kojih se vratio, ističući da nijednog trenutka nije zažalio zbog svoje odluke.

Govoreći o tome zašto je izabrao veoma zahtevan posao uzgoja stoke, Dado kaže da su za to zaslužni porodični geni i ljubav prema životinjama koju je nasledio od svojih predaka.

- Moj deda je leti terao stoku na Zelengoru. Imao je oko hiljadu i po ovaca i dva stada goveda. Bio je veliki stočar. Zimi je stoku terao na Školjeve, a u jesen bi se vraćali ovde sa planine. Sve je to ostalo u genima - priča Krešić, prisećajući se svog pokojnog dede, poznatog stočara u tom kraju.

Od naftne platforme u Libiji do života na selu

Pre nego što se 2009. godine vratio u Hercegovinu, njegov život bio je potpuno drugačiji. Godinama je radio kao profesionalni ronilac na najvećim libijskim energetskim postrojenjima.

- Radio sam kao ronilac na njihovoj najvećoj naftnoj rafineriji Ras Lanuf. Kad je ovde počeo rat, otišao sam tamo. Kad je rat zahvatio Libiju, vratio sam se kući. Kupio sam stoku i počeo da se bavim stočarstvom - priseća se Dado.

1/8 Vidi galeriju Dado Krešić ee vratio u rodno selo Foto: screenshot YT/GlasHercegovine

Svima koji razmišljaju da počnu da se bave uzgojem krava, bikova ili ovaca, poručuje da ne treba da ih plaši nedostatak iskustva.

- Potrebno je samo malo rada i volje. Sve se nauči. Došao sam iz Libije sa nešto novca i kupio nekoliko grla stoke. Nisam imao veliko znanje, ali kada ste mladi, imate volju i želju da učite. Vremenom zavolite taj posao i naučite sve što je potrebno - kaže Krešić.

Dodaje i da čovek nikada ne sme da misli da zna sve.

- Ko misli da sve zna, zapravo zna najmanje - poručuje on.

Iako je danas veliki problem pronaći radnike na selu, Dado smatra da život u Hercegovini nema cenu i veruje da bi se mnogi ljudi iz inostranstva rado vratili kada bi imali priliku.