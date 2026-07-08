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Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je rešenje kojim je utvrdilo da za projekat prve faze izgradnje kompleksa Železničke stanice Nacionalni stadion u beogradskoj opštini Surčin nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Kako se navodi u obaveštenju Ministarstva, rešenje se odnosi na prvu fazu izgradnje kompleksa železničke stanice, a nosilac projekta je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Projekat inače obuhvata izgradnju stanice, pothodnika, perona sa nadstrešnicama i prateće infrastrukture, a procenjena vrednost investicije iznosi 293 miliona dinara, odnosno oko 2,5 mil evra.

Buduća železnička stanica Nacionalni stadion biće završna tačka prve faze nove pruge koja će povezati Zemun Polje, Aerodrom Nikola Tesla, Surčin i kompleks oko Nacionalnog stadiona. U narednoj fazi planirano je produženje trase ka Obrenovcu. Prva deonica nove železničke veze obuhvataće stanicu Singidunum, stajalište Aerodrom Nikola Tesla, stajalište Surčin i završnu stanicu Nacionalni stadion, čime će ovaj deo grada dobiti direktniju vezu sa ostatkom Beograda.

Centralni deo kompleksa činiće stanična zgrada spratnosti Po+Pr, bruto razvijene građevinske površine 715 m². U objektu će biti smešteni čekaonica, biletarnica, info-pult, sanitarni čvorovi, prostorija za presvlačenje dece, kao i službene prostorije za osoblje. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa su predviđeni liftovi, taktilne staze za slabovide osobe i toaleti prilagođeni osobama sa invaliditetom.

Foto: Beobuild.rs

Stanica će imati dva perona povezana pothodnikom širine 9,35 metara, kojim će putnici moći da pristupe peronima, ali i da ostvare pešačku vezu sa budućim sadržajima oko Nacionalnog stadiona. Pothodnik će biti opremljen stepeništima i liftovima, a osvetljavaće ga kružna staklena lanterna.

Jedna od karakteristika projekta su ozelenjeni krovovi na staničnoj zgradi i objektu za signalno-sigurnosnu i telekomunikacionu opremu. Krovovi će biti delom ravni, a delom kaskadno spušteni prema platoima, sa žardinjerama i prostorima za sedenje.

U okviru kompleksa planirana su i 25 parking mesta, od kojih će dva biti namenjena osobama sa invaliditetom. Prostor oko stanice biće uređen kroz više od 9.800 m2 zelenih površina sa travnjacima, drvećem i žbunastom vegetacijom.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina svih objekata u kompleksu iznosi 1.178 m².