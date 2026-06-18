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Kompleks buduće železničke stanice Nacionalni stadion, koja će predstavljati završnu stanicu prve faze nove pruge od Zemun Polja ka Surčinu, ulazi u proceduru procene uticaja na životnu sredinu. Naime, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za prvu fazu izgradnje. Projekat obuhvata izgradnju stanice, pothodnika, perona sa nadstrešnicama i prateće infrastrukture, a procenjena vrednost investicije iznosi 293 miliona dinara, odnosno oko 2,5 miliona evra.

Kako se navodi u dokumentaciji čiji je obrađivač kompanija VS Infra Design stanica će biti deo buduće dvokolosečne i elektrificirane železničke veze koja će povezati Zemun Polje, Aerodrom Nikola Tesla, Surčin, Nacionalni stadion, a kasnije i Obrenovac.

1/11 Vidi galeriju Izgradnja pruge Zemun polje-Aerodrom Nikola Tesla-Nacionalni stadion Foto: Printscreen/Instagram

Prva faza izgradnje

U prvoj fazi realizacije biće izgrađena deonica od Zemun Polja do Nacionalnog stadiona sa stanicama Singidunum, Aerodrom i Surčin, dok će druga faza obuhvatiti nastavak pruge do Obrenovca.

Centralni deo kompleksa činiće stanična zgrada spratnosti Po+Pr, bruto razvijene građevinske površine 715 m². U objektu će biti smešteni čekaonica, biletarnica, info-pult, sanitarni čvorovi, prostorija za presvlačenje dece, kao i službene prostorije za osoblje. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa su predviđeni liftovi, taktilne staze za slabovide osobe i toaleti prilagođeni osobama sa invaliditetom.

Stanica će imati dva perona povezana pothodnikom širine 9,35 metara, kojim će putnici moći da pristupe peronima, ali i da ostvare pešačku vezu sa budućim sadržajima oko Nacionalnog stadiona. Pothodnik će biti opremljen stepeništima i liftovima, a osvetljavaće ga kružna staklena lanterna.

Jedna od karakteristika projekta su ozelenjeni krovovi na staničnoj zgradi i objektu za signalno-sigurnosnu i telekomunikacionu opremu. Krovovi će biti delom ravni, a delom kaskadno spušteni prema platoima, sa žardinjerama i prostorima za sedenje.

Foto: Beobuild.rs

U okviru kompleksa planirana su i 25 parking mesta, od kojih će dva biti namenjena osobama sa invaliditetom. Prostor oko stanice biće uređen kroz više od 9.800 m2 zelenih površina sa travnjacima, drvećem i žbunastom vegetacijom.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina svih objekata u kompleksu iznosi 1.178 m².

Završeni prvi kilometri nove pruge ka aerodromu

Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u okviru priprema za Specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027 jeste nova železnička pruga koja će povezati centar Beograda, Aerodrom Nikola Tesla i Surčin.

Na trasi dugoj 18,3 kilometra gradi se šest složenih objekata, četiri mosta, vijadukt i nadvožnjak, koji će povezati Zemun Polje i Nacionalni stadion, budući centar EXPO kompleksa.

Građevinski radovi i polaganje koloseka trebalo bi da budu završeni do kraja godine, nakon čega sledi završna faza testiranja infrastrukture i vozova. Planirano je da vozovi ovu deonicu prelaze za svega 15 do 20 minuta.

Od železničke stanice Zemun Polje prema Aerodromu Nikola Tesla završeni su građevinski radovi, postavljeni pragovi i šine na prvih 4,5 kilometara trase i uspostavljena elektrifikacija.

1/6 Vidi galeriju Kako će izgledati pruga od aerodroma do centra Beograda Foto: Beobuild.rs

Na preostalom delu trase trenutno se izvode radovi na nasipanju i pripremi podloge za postavljanje preostalih koloseka.

Istovremeno, privode se kraju radovi na najzahtevnijem objektu čitavog projekta, vijaduktu preko Surčinskog polja, dužine 1,1 kilometar.

- Što se tiče ovog betoniranja i spajanja mostovske konstrukcije, ostala su nam još četiri polja. Očekujemo da u julu bude završeno spajanje i da bude sve spremno za postavljanje elektrifikacije i stubova koji će napajati vozove i samu prugu, odnosno dvokolosečni segment koji će biti postavljen na telu ovog mosta - izjavio je gradski menadžer Miroslav Čučković.

Devet novih vozova iz Kine

Nakon završetka građevinskih radova, od februara naredne godine predviđeno je višemesečno testiranje trase i vozova. Za novu liniju već je nabavljeno devet voznih garnitura iz Kine.

Prema planovima, putnici će od stanice Prokop do EXPO kompleksa i Nacionalnog stadiona stizati za oko 30 minuta, dok će vožnja između Zemun Polja i Nacionalnog stadiona trajati između 15 i 20 minuta.

Foto: Shutterstock

Pet stanica i stajališta na trasi

Na novoj pruzi planirane su dve stanice i tri stajališta. Početna stanica biće Zemun Polje, koje će predstavljati glavnu vezu sa brzom prugom Beograd-Novi Sad.

Nakon toga slede:

stajalište Singidunum kod Dobanovaca,

stajalište Aerodrom Nikola Tesla, udaljeno oko 500 metara od Terminala 1 i povezano pešačkom pasarelom,

stajalište Surčin,

završna stanica Nacionalni stadion, odnosno EXPO kompleks. Polasci na svakih 15 minuta tokom EXPO-a

Prema planovima, vozovi će saobraćati na svakih 30 minuta, dok će tokom špiceva i za vreme održavanja EXPO 2027 polasci biti organizovani na svakih 15 minuta.

Foto: Beobuild.rs

Čučković smatra da će nova železnička veza značajno unaprediti gradski saobraćaj i ponuditi alternativu građanima koji danas koriste automobile ili autobuse.

- Voz je najugodniji vid prevoza. Komforniji je od autobusa, ne morate da brinete o gorivu i parkingu, a brzina će biti između 80 i 120 kilometara na sat. Devet novih vozova za ovu liniju, zajedno sa dodatnih 30 kompozicija za BG voz, značajno će unaprediti saobraćajni sistem Beograda - rekao je on.

Stručnjaci procenjuju da jedna vozna garnitura može da zameni čak 50 automobila ili 10 autobusa, što bi trebalo da doprinese većem komforu putnika i rasterećenju drumskog saobraćaja, kako tokom EXPO 2027, tako i u godinama nakon završetka izložbe.