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Hrvatski sistem povratne naknade od 1. januara 2027. godine doživeće najveću promenu od uvođenja. Pored postojećih plastičnih PET boca, staklene ambalaže i limenki, građani će ubuduće vraćati i višeslojnu kartonsku ambalažu poznatiju kao tetrapak, koja se najčešće koristi za mleko i sokove.

U sistem će biti uključene i sve bočice pića manje od dva decilitra, koje su do sada bile izuzete.

Za potrošače to znači da će svaki takav proizvod na polici biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi.

"Ono što je važno za potrošače jeste da će, ukoliko ti proizvodi uđu u sistem povratne naknade, doći do povećanja cene za iznos same naknade“, rekla je Dragica Bagarić, direktorka kompanije Eko Ozra koja se bavi upravljanjem otpadom.

Trgovci traže odlaganje: Nema dovoljno opreme za tetrapak

Dok deo građana ovu promenu vidi kao korak napred u zaštiti životne sredine, proizvođači i trgovci upozoravaju na brojne probleme i traže odlaganje primene.

Njihova glavna primedba je da infrastruktura još nije spremna za novu vrstu ambalaže.

„Hrvatska trenutno nema kapacitete za reciklažu višeslojne kartonske ambalaže, a trgovine nemaju aparate za njeno preuzimanje. To znači da bi ambalažu morale da sakupljaju ručno“, upozorila je Bagarić.

Dodala je da bi ručno prikupljanje moglo da izazove i probleme sa higijenom.

Sličan stav ima i Hrvatska udruga poslodavaca. Njena direktorka Irena Weber istakla je da će proširenje sistema doneti dodatne troškove.

"Tetrapak ambalaža je mnogo složenija za prikupljanje od limenki, PET ambalaže i stakla jer je višeslojna i zahteva dodatna ulaganja“, rekla je Weber.

Ministarstvo: Rok je poznat godinama

Iz Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske poručuju da za ovu promenu nije trebalo da bude iznenađenja, jer je rok poznat još od 2023. godine.

"Pravilnik je donet 2023. godine i bilo je dovoljno vremena da se svi pripreme. Istina je da više nema mnogo vremena, ali činimo sve da sistem počne da funkcioniše od predviđenog datuma“, rekla je Sanja Radović iz Ministarstva.

Ona je dodala da će trgovci imati nešto više posla, ali da za prikupljanje ambalaže dobijaju naknadu za rukovanje.

U sistem ulazi još 400 miliona komada ambalaže godišnje

Proširenjem sistema količina ambalaže koja podleže povratnoj naknadi mogla bi da bude veća za čak 400 miliona jedinica godišnje.

Ova promena deo je usklađivanja Hrvatske sa evropskim propisima i ciljevima Europski zeleni plan.

Do kraja 2025. godine Hrvatska mora da reciklira najmanje 65 odsto mase ambalažnog otpada, dok se cilj do 2030. godine povećava na 70 odsto.

Građani podeljeni: "Kako ćemo vraćati otvorene kutije?"

Najviše nedoumica među građanima izaziva praktična strana cele priče.

Dok neki smatraju da je proširenje sistema dobro za zaštitu prirode, drugi sumnjaju da će vraćanje tetrapaka biti komplikovano.

"Postoje proizvodi, ne samo mleko, koji nemaju čep nego se otvaraju sečenjem ćoška. Ne znam kako će se to vraćati“, rekla je Zagrepčanka Janja.

Novi pravilnik donosi i dodatne obaveze proizvođačima. Sva ambalaža koja ulazi u sistem moraće da ima novu oznaku povratne naknade i jedinstvenu GTIN oznaku, dok će proizvođači morati da dostavljaju uzorke svake nove ambalaže na odobrenje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najmanje 14 dana pre nego što proizvod stigne na tržište.