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Od avgusta 2026. godine goste restorana, kafića i barova širom Evropske unije, pa samim tim i u Hrvatskoj, mogla bi da dočeka velika promena u načinu posluživanja hrane.

Naime, na snagu stupa nova uredba kojom se zabranjuje korišćenje jednokratne plastične ambalaže za dodatke jelima poput kečapa, majoneza i sličnih proizvoda.

Prema novim pravilima Evropske unije, ugostiteljski objekti više neće smeti da koriste jednokratna plastična pakovanja za dodatke jelima. Zabrana obuhvata i pakovanja džemova, sosova, pavlake za kafu, šećera i drugih začina.

Umesto njih, restorani i kafići moraće da pređu na višekratne dozatore ili zajedničke posude iz kojih će gosti sami uzimati željene dodatke.

Ipak, uredba predviđa određene izuzetke. Pravilo se ne odnosi na ambalažu koja se daje uz hranu za poneti namenjenu neposrednoj konzumaciji, kao ni na situacije u kojima je takvo pakovanje neophodno iz zdravstvenih i higijenskih razloga, na primer u bolnicama ili domovima za stare.

Građani podeljeni oko nove mere

Nova mera deo je šire evropske strategije usmerene na smanjenje količine plastičnog otpada. Međutim, reakcije javnosti za sada su podeljene.

Dok jedni smatraju da je reč o logičnom koraku ka održivijem poslovanju i zaštiti životne sredine, drugi upozoravaju na moguće higijenske probleme.

Jedan korisnik društvenih mreža podržao je odluku i ocenio da su jednokratna pakovanja nepotrebno rasipanje resursa.

"U restoranima bi trebalo da postoje velike boce ili dozeri sa pumpicom i male papirne čaše. Ako hranu nosite kući, kečap svakako možete imati kod kuće“, napisao je.

Drugi korisnik takođe je pozdravio novu uredbu:

"Odlično, apsolutno prezirem te kesice.“

Pojavile se i zabrinutosti zbog higijene

S druge strane, deo građana nije uveren da će novo rešenje biti praktično.

"Nekada su velike boce kečapa bile sasvim uobičajene. Zatim su ih, zbog higijenskih standarda, zamenila jednokratna pakovanja. A sada se i ona zabranjuju“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je ukazao upravo na problem higijene:

"Zajedničke boce kečapa uvek su lepljive i pune otisaka prstiju desetina nepoznatih ljudi.“