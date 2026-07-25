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Kompanija Paramaunt Skajdens saopštila je danas da pristaje da se odloži spajanje sa medijskom grupacijom Vorner Bros Diskaveri do 1. juna 2027. godine, odnosno do okončanja sudskog postupka po tužbi grupe državnih tužilaca koji traže zabranu transakcije vredne 110 milijardi dolara zbog sumnje da narušava tržišnu konkurenciju.

U podnesku dostavljenom saveznom sudu, Paramaunt je naveo da neće sprovesti spajanje pre 1. juna 2027. godine, osim ukoliko savezna sutkinja pre tog datuma ne donese odluku u postupku koji je pokrenulo 12 državnih tužilaca iz redova Demokratske stranke, preneo je NBC Njuz.

Nakon objave informacije, akcije Paramaunta i Vorner Bros Diskaverija zabeležile su pad na berzi.

Portparol kompanije izjavio je da je dogovor o odlaganju spajanja značajna pobeda za Paramaunt jer omogućava brzo održavanje suđenja zasnovanog na dokazima.

"To je najbrži i najjasniji način da dokažemo da je ova transakcija dobra za konkurenciju, potrošače i autore, što su već zaključili deseci regulatornih tela širom sveta", rekao je portparol, dodajući da kompanija očekuje da će svoje stavove uspešno odbraniti pred sudom.

Sutkinja Okružnog suda SAD za severni okrug Kalifornije Araseli Martinez-Olgin izdala je ranije privremenu meru kojom se kompaniji Paramaunt zabranjuje da zaključi transakciju, čime je zaustavljeno povezivanje dva filmska studija, dve striming platforme i dve informativne novinske organizacije koje bi bile pod kontrolom izvršnog direktora Paramaunt Skajdensa Dejvida Elisona, sina tehnološkog milijardera Larija Elisona.

Tužbu protiv spajanja predvodi državni tužilac Kalifornije Rob Bonta, koji je 13. jula podneo zahtev sudu, navodeći da bi realizacija posla "ukinula konkurenciju" u Holivudu.

"Nezakonito spajanje ova dva giganta industrije zabave dovelo bi do viših cena, nižeg kvaliteta i manjeg broja sadržaja za film i televiziju, što bi pogodilo bioskope, distributere kablovske televizije i, na kraju, publiku u svakom domu i bioskopu u SAD", rekao je Bonta u saopštenju povodom sudskog podneska.

Bonta i njegove kolege iz redova demokratskih državnih tužilaca tvrde da transakcija krši član 7 antimonopolskog zakona koji zabranjuje spajanja za koja se proceni da bi mogla značajno da umanje konkurenciju.

Savezne države tvrde da bi sporazum smanjio konkurenciju u tri oblasti: distribuciji filmova široke bioskopske premijere, distribuciji filmova sa najvećim očekivanim prihodima i tržištu distribucije osnovnih kablovskih kanala kablovskim i satelitskim operaterima.

U postupku koji su pokrenule savezne države, pored Kalifornije, učestvuju državni tužioci Arizone, Kolorada, Konektikata, Masačusetsa, Minesote, Nevade, Nju Džerzija, Novog Meksika i Oregona.

Državna tužiteljka Njujorka Letiša Džejms ocenila je da spajanje "preteći da poveća troškove za potrošače i ugrozi radna mesta i poslovanje širom zemlje".

Kompanija Paramaunt, s druge strane, odbacila je te tvrdnje, ocenivši da je kampanja saveznih država "pogrešna i u pogledu činjenica i zakona", dok je zahtev za privremenu zabranu opisala kao "jedan od najslabijih izazova za spajanja u savremenoj istoriji antimonopolskog prava".

Kompanija je prethodno dobila regulatorno odobrenje Ministarstva pravde SAD, a navela je i da je dobila slične saglasnosti u drugim zemljama, uključujući Australiju i Kinu.

Kako pojašnjavava NBC, rukovodstvo Paramaunta nastoji da što pre zaključi posao, između ostalog i zato što je kompanija pristala da akcionarima Vorner Bros Diskaverija plaća dodatnu naknadu od 25 centi po akciji svakog kvartala ukoliko transakcija ne bude završena do 30. septembra.

Paramaunt poseduje filmski studio star 114 godina, striming servis Paramaunt plus, televizijsku mrežu CBS i niz kablovskih kanala, među kojima su MTV i Nikelodeon.

Vorner Bros Diskaveri poseduje filmski studio star 116 godina, kablovske brendove CNN i HBO, kao i poznate franšize poput Betmena i Supermena.

Predloženo spajanje Paramaunta Skajdensa, nastalog avgusta prošle godine nakon spajanja Paramaunta i Skajdensa, i Vorner Brosa Diskaverija ima i političku dimenziju, a Dejvid Elison, sin Larija Elisona, trebalo bi da bude na čelu nove medijske grupacije ukoliko transakcija bude završena, napominje NBC.

Lari Elison se smatra saveznikom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, koji je ranije javno podržao promene u vlasništvu nad CNN-om uz poruku da ta televizija treba da krene "normalnijim putem".