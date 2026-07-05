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Da li smo upravo svedoci konačnog kraja aluminijumske i plastične folije u našim domovima? Ako je verovati novom globalnom trendu, odgovor je potvrdan. Višekratna folija za pakovanje napravljena od pčelinjeg voska već skoro dve decenije polako menja navike u domaćinstvima širom sveta.

Ovu genijalnu zamenu za aluminijumsku foliju osmislila je još 2008. godine kanadska nutricionistkinja Toni Derosije, a njen proizvod se sada nalazi na policama više od hiljadu i po prodavnica u čak četrdeset zemalja. Ovaj ekološki trend se danas masovno širi na milione domova koji očajnički žele da smanje bacanje namirnica i konačno se reše štetne izloženosti plastici i aluminijumu.

Prirodna zaštita

Tajna ovog revolucionarnog proizvoda leži u tome što on deluje baš kao prirodna kožica voća i povrća, jer omogućava da hrana slobodno diše, umesto da je hermetički zarobi i uguši.

Koliko je ovo važno najbolje pokazuje frapantan podatak da prosečno domaćinstvo u Americi baci čak četrdeset odsto svežih namirnica, dok tamošnja Agencija za zaštitu životne sredine procenjuje da Amerikanci godišnje stvore više od četiri miliona tona bačenih plastičnih omota.

Ova fleksibilna i praktična folija se pomoću toplote vaših ruku savršeno oblikuje oko posuda, voća, povrća, sireva i hleba, a tajna je u pažljivo odabranoj mešavini materijala. Izrađena je od pčelinjeg voska, drvene smole i negujućeg ulja jojobe koji su utkani u čvrstu tkaninu od konoplje i organskog pamuka.

Uz redovnu i pravilnu upotrebu, ona može da traje duže od godinu dana.

Neverovatna svežina nedeljama

Testovi koje je sprovela jedna specijalizovana prodavnica potvrdili su da ovaj proizvod stvara čvrste i pouzdane zatvarače koji čuvaju namirnice gotovo jednako dobro kao i klasična plastika.

Na tržištu se uglavnom može naći u tri veličine, a kada nakon dužeg vremena konačno završi svoj radni vek, ona je potpuno kompostabilna.

O njenoj efikasnosti najbolje svedoče neverovatni primeri iz svakodnevne prakse. Narezani avokado u njoj može da stoji od četiri do pet dana bez ikakve oksidacije, dok polovina limuna zadržava svoju savršenu svežinu čak do dve nedelje. Omiljeni sir nedeljama ostaje ukusan bez stvrdnjavanja i upijanja neprijatnih mirisa, lisnato povrće i salate ostaju potpuno hrskave oko četrnaest dana, dok domaći hleb čuva svoju meku teksturu bez onog iritantnog stvaranja viška vlage.

Dugoročna ušteda

Sama upotreba je krajnje jednostavna i savršeno prilagođena brzom tempu života. Sve što treba da uradite jeste da zamotate namirnicu i pritisnete je rukama nekoliko sekundi kako biste aktivirali to neophodno prianjanje koje reaguje isključivo na toplotu tela.

Nakon upotrebe, ovaj materijal se pere isključivo pod mlazom hladne vode sa blagim sapunom koji ne sadrži alkohol, a zatim se ostavi da se dobro osuši.

Ipak, treba biti veoma oprezan jer ona nikako nije prikladna za pranje u mašinama za sudove, ne sme da se stavlja u mikrotalasne pećnice niti da se izlaže direktnim izvorima toplote.

Jedan paket od tri lista košta oko sedamnaest evra. Iako to na prvu loptu može zvučati kao veća investicija za vašu kuhinju, zapravo se veoma brzo isplati kada se uporedi sa onim stalnim i ponavljajućim troškovima koje neprestano izdvajate za kupovinu klasičnih materijala koji zagađuju okolinu i bespotrebno završavaju u kanti za smeće.