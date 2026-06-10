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Da li vam se dešava da svaki put kada uđete u kupatilo ili kuhinju osetite težak i neprijatan miris koji dolazi iz odvoda? Čak i kada koristite osveživače vazduha ili mirisne sveće, problem se ubrzo vraća, a neprijatni mirisi lako mogu da se prošire na ostatak stana.

Iako mnogi smatraju da je uzrok isključivo nedovoljna higijena, vodoinstalateri upozoravaju da se problem najčešće krije mnogo dublje, u cevima, sifonima ili samom kanalizacionom sistemu. Neprijatan miris iz odvoda može ukazivati na zagušenja, kvarove na instalacijama ili nepravilno izvedenu kanalizacionu mrežu.

Presušen sifon kao najčešći uzrok problema

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se iz odvoda širi neprijatan miris jeste presušen sifon. Reč je o zakrivljenom delu cevi koji se nalazi ispod sudopere, lavaboa, tuš-kabine ili podnog slivnika.

Njegova funkcija nije slučajna. U zakrivljenom delu sifona uvek se zadržava određena količina vode koja sprečava prodor neprijatnih mirisa iz kanalizacije u prostoriju.

Međutim, ukoliko se određeni odvod duže vreme ne koristi, voda iz sifona postepeno isparava. Kada se to dogodi, nestaje prirodna zaštita između kanalizacije i unutrašnjosti stana, piše Daibau.

Zbog toga se ovaj problem često javlja u vikendicama, stanovima koji se koriste povremeno ili kupatilima koja retko imaju upotrebu.

Prema savetu vodoinstalatera, dovoljno je jednom nedeljno pustiti vodu da nekoliko sekundi teče kroz sudoperu, lavabo ili tuš-kabinu kako bi se održao potreban nivo vode u sifonu.

Masnoće i ostaci hrane stvaraju čepove u cevima

Odmah iza presušenog sifona nalazi se još jedan veoma čest uzrok neprijatnih mirisa, zagušenje cevi. Mnogi ne razmišljaju o posledicama kada iskorišćeno ulje iz tiganja sipaju direktno u sudoperu ili kada ostaci hrane završe u odvodu. Vremenom se masnoće i organski ostaci lepe za unutrašnje zidove cevi i stvaraju naslage koje se postepeno pretvaraju u čepove.

Kako ti ostaci počinju da se razgrađuju i trule, razvijaju se neprijatni mirisi koji se šire kuhinjom. Ako se problem ne rešava na vreme, posledice mogu biti ozbiljnije. Voda počinje sporije da otiče, u cevima se javlja klokotanje, a u najgorem slučaju dolazi do potpunog začepljenja odvoda.

Vodoinstalateri upozoravaju da je najveća greška koju možete uraditi sipanje ulja i masnoće direktno u sudoperu.

Čak i kada se nakon toga pusti vruća voda, masnoća se kasnije stvrdnjava na zidovima cevi i stvara lepljiv sloj koji privlači nove nečistoće.

Preporuka stručnjaka je da se ostaci hrane uvek odlažu u kantu za otpatke, dok povremeno ispiranje odvoda sodom bikarbonom i sirćetom može pomoći kod manjih naslaga. Posebno upozoravaju da ni talog od kafe ne bi trebalo bacati u sudoperu.

U slučajevima kada se neprijatni mirisi zadržavaju, a voda sporo otiče ili ostaje u sudoperi, često je potrebno profesionalno odgušivanje. Cena otpušavanja sudopere kod većih zagušenja uglavnom se kreće oko 70 evra, dok su manje intervencije povoljnije.

Dlake i kozmetički preparati stvaraju probleme u kupatilu

Slična situacija javlja se i u kupatilu. Odvodi kade, tuš-kabine i lavaboa često se zapušavaju zbog dlaka, ostataka sapuna, šampona, paste za zube i drugih preparata za ličnu higijenu.

Ove materije vremenom formiraju gustu i lepljivu masu unutar cevi. Pod uticajem toplote i vlage dolazi do razvoja bakterija i procesa truljenja, što rezultira karakterističnim kiselkastim i veoma neprijatnim mirisom.

Kao i kod sudopere, prvi simptomi su sporije oticanje vode, a kasnije može doći i do izlivanja vode iz sanitarija.

Podni slivnici često ostaju zanemareni

Neprijatan miris neretko potiče i iz podnih slivnika u kupatilu. U njima se često skupljaju dlake, sapunica i različite nečistoće koje se vremenom razgrađuju. Problem je naročito izražen u kupatilima bez prozora ili adekvatne ventilacije.

Vodoinstalateri savetuju redovno čišćenje rešetki i ispiranje slivnika. Ukoliko se neprijatan miris i dalje pojavljuje, moguće je da sifon nije pravilno ugrađen ili da postoji problem sa padom cevi.

Zamena sifona uglavnom košta između 15 i 25 evra, dok ozbiljniji problemi sa instalacijama zahtevaju detaljniju intervenciju.

Loša ventilacija kanalizacije

Malo ljudi zna da i kanalizacioni sistem mora imati odgovarajuću ventilaciju. Njena uloga je da reguliše pritisak u cevima i omogući bezbedno odvođenje gasova van objekta.

Kada ventilacija nije ispravna, neprijatni mirisi mogu početi da se vraćaju kroz odvode u kupatilu i kuhinji. Ovakvi problemi češće se javljaju u starijim zgradama, ali i u stanovima gde su tokom renoviranja instalacije nestručno izvedene.

Stručnjaci navode jednostavan primer. Prilikom puštanja vode u WC šolji dolazi do stvaranja vakuuma. Ako je ventilaciona cev prohodna, vazduh ulazi kroz nju i sistem normalno funkcioniše.

Međutim, ukoliko je ventilacioni otvor na krovu zapušen lišćem, ptičjim gnezdom ili ledom, sistem počinje da povlači vazduh iz najbližeg sifona.

Pored neprijatnih mirisa, jedan od znakova loše ventilacije jeste i karakteristično klokotanje koje se čuje nakon puštanja vode.

U takvim slučajevima sredstva za čišćenje uglavnom ne pomažu. Potrebna je kontrola ventilacionih cevi, odzračnika i kompletnog sistema. Nekada je dovoljno čišćenje ventilacionog otvora, dok su u drugim situacijama neophodne ozbiljnije intervencije.

Ako je reč o stambenoj zgradi, ovaj problem najčešće zahteva angažovanje cele stambene zajednice.

Problem može biti i u prelivnom kanalu

Još jedno mesto koje mnogi zaboravljaju da očiste jeste prelivni kanal na sudoperi ili lavabou. To je mali otvor pri vrhu sanitarije čija je funkcija da spreči prelivanje vode ukoliko slavina ostane otvorena.

Iako voda retko prolazi kroz njega, kada se to dogodi, sa sobom nosi ostatke sapuna, paste za zube i druge nečistoće.

Pošto je unutrašnjost prelivnog kanala stalno vlažna, stvara idealne uslove za razvoj bakterija i buđi koje proizvode ustajale i veoma neprijatne mirise. Zbog toga se često dešava da ljudi uporno čiste odvod, a da pravi izvor neprijatnog mirisa ostane skriven upravo u prelivnom kanalu.