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Penzioneri u Srbiji imaju mogućnost da legalno rade i istovremeno primaju penziju, ali prava i obaveze zavise od vrste penzije koju ostvaruju, kao i od načina na koji su radno angažovani.

Oni mogu da zasnuju radni odnos kod poslodavca, da rade po ugovoru o delu ili da pokrenu sopstveni posao. Svaka od ovih opcija nosi određena pravila koja je potrebno ispoštovati.

Zaposlenje kod poslodavca

Penzioner može da zaključi ugovor o radu i zasnuje radni odnos, bilo sa punim ili nepunim radnim vremenom.

U tom slučaju pravo na penziju ne prestaje, dok poslodavac za zaposlenog penzionera uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ti doprinosi mogu kasnije uticati na povećanje penzije ukoliko penzioner zatraži novi obračun.

Angažovanje po ugovoru o delu

Jedna od mogućnosti je i rad preko ugovora o delu ili na privremenim i povremenim poslovima.

Ovakav oblik angažovanja podrazumeva manje formalnosti u odnosu na klasičan radni odnos, zbog čega ga mnogi penzioneri biraju za administrativne poslove, čuvanje dece, sezonske poslove i slične aktivnosti.

Penzioner može biti i preduzetnik

Pored zaposlenja kod drugog poslodavca, penzioner može da registruje sopstvenu delatnost i posluje kao preduzetnik.

U tom slučaju nastavlja da prima penziju, ali je dužan da izmiruje poreske obaveze i doprinose u skladu sa zakonom. Mnogi se odlučuju za paušalno oporezivanje ukoliko za to ispunjavaju propisane uslove.

Starosna penzija pruža najviše mogućnosti

Korisnici starosne penzije imaju najmanje ograničenja kada je reč o dodatnom radu.

Oni mogu da se zaposle, rade po ugovoru ili posluju kao preduzetnici, a da pritom nesmetano nastave da primaju penziju. Ukoliko rade najmanje godinu dana, imaju pravo da podnesu zahtev za ponovni obračun penzije, što može dovesti do povećanja njenog iznosa.

Za vreme rada redovno se uplaćuju doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Porodična penzija nosi određena ograničenja

Za korisnike porodične penzije važe znatno stroža pravila.

Isplata porodične penzije obustavlja se ukoliko se korisnik zaposli ili počne da radi kao samostalno lice. Takođe, ukoliko stekne pravo na sopstvenu penziju, može da koristi samo jedno od ta dva prava.

U praksi to znači da osoba koja prima porodičnu penziju uglavnom gubi pravo na njenu isplatu kada zasnuje stalni radni odnos.

Postoji i izuzetak

Korisnik porodične penzije može raditi po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru ukoliko njegova mesečna zarada ne prelazi najnižu osnovicu osiguranja zaposlenih.

Svrha porodične penzije jeste da obezbedi finansijsku zaštitu članovima porodice koji ne ostvaruju prihode od rada. Tako, na primer, udovica koja prima porodičnu penziju njenim zaposlenjem gubi pravo na ta primanja.

Pravila za korisnike invalidske penzije

Kada je reč o invalidskim penzionerima, mogućnosti rada zavise od procenjene radne sposobnosti. Oni mogu biti angažovani putem ugovora o delu ili autorskog ugovora, ali ne mogu da zasnuju klasičan radni odnos bez posledica po penziju.

Ukoliko invalidski penzioner potpiše ugovor o radu, isplata invalidske penzije se obustavlja, a nadležni organi mogu pokrenuti novu procenu njegove radne sposobnosti.

Drugim rečima, ako osoba koja prima invalidsku penziju stupi u radni odnos, država može proveriti da li i dalje postoje uslovi za ostvarivanje tog prava.

Ko ima najviše mogućnosti za dodatnu zaradu

Posmatrano sa aspekta dodatnog angažovanja i ostvarivanja prihoda, korisnici starosne penzije imaju najpovoljniji položaj.

Oni mogu da rade bez većih ograničenja i da istovremeno primaju i penziju i zaradu, zbog čega je upravo starosna penzija najfleksibilniji oblik penzijskog osiguranja kada je reč o dodatnim prihodima.