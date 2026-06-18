Slušaj vest

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović izjavio je danas da će država nastaviti da radi na unapređenju položaja penzionera kroz finansijsku podršku, dodatne pogodnosti i mere koje će doprineti boljem životnom standardu.

On je na tribini za penzionere održanoj u Požarevcu rekao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić 27. juna predstaviti kompletan paket mera namenjenih penzionerima, koji će, kako je naveo, obuhvatiti ne samo finansijsku podršku, već i druge pogodnosti, uključujući mere u oblasti troškova lekova i dodatnih davanja za najstarije građane.

- Želimo da naši penzioneri žive bolje svakog dana. Tribine koje organizujemo predstavljaju priliku da čujemo njihove predloge i potrebe, da zajedno planiramo buduće aktivnosti i da budemo što bliži ljudima. Zato obilazimo gradove širom Srbije, razgovaramo sa penzionerima, rešavamo probleme i gradimo planove za naredni period - rekao je Ognjenović.

On je podsetio da PIO fond već 10 godina kontinuirano sprovodi različite programe podrške penzionerima, naglašavajući da briga o ovoj populaciji nije vezana za pojedinačne aktivnosti ili određene periode, već predstavlja dugoročnu politiku.

- Ove godine smo za društveni standard penzionera izdvojili 1,6 milijardi dinara. Zahvaljujući tim sredstvima, više od 22.000 penzionera upućeno je na rehabilitaciju u banje, uz pokrivene troškove smeštaja i terapija. Podeljeno je i više od 115.000 paketa solidarne pomoći - rekao je Ognjenović.

ilustracija Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, PIO fond godinama finansira i Olimpijadu penzionera, koja se održava u 169 gradova i opština u Srbiji, dok se završna, generalna olimpijada tradicionalno organizuje u Vrnjačkoj banji.

- Važno je da brinemo o penzionerima na različite načine. Njihov društveni i socijalni život nakon završetka radnog veka izuzetno je značajan i zato nastavljamo da podržavamo aktivnosti koje doprinose kvalitetu njihovog života - rekao je direktor Fonda PIO.

On je dodao i da PIO fond već deceniju povećava izdvajanja za programe namenjene penzionerima, kao i da se sredstva za društveni standard iz godine u godinu uvećavaju,i da nisu osnovane kritike da se pojedine aktivnosti organizuju zbog predstojećih izbora.

- Prošle godine penzije su povećane za 24,4 odsto, a do kraja ove godine očekuje se novo povećanje. Uz to, u saradnji sa različitim državnim institucijama priprema se obiman paket mera namenjen penzionerima - rekao je Ognjenović.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) organizovao je danas za penzionere Požarevca tribinu sa ciljem upoznavanja najstarijih građana toga grada sa aktuelnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Oko 300 penzionera na tribini održanoj u požarevačkom restoranu "Milenijum" imalo je priliku da predstavnicima PIO fonda, saveza penzionera i lokalne samouprave ukažu na svoja interesovanja i potrebe u oblasti unapređenja društvenog standarda, koji za penzionere obezbeđuje Fond PIO.

Na današnjoj tribini učestvovali su i predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić i gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović.