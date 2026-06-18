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U Leskovcu je u sredu 17.juna počela priprema 33.000 paketa sa osnovnim životnim namirnicama namenjenih svim penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći na teritoriji grada. Za prvu ovogodišnju distribuciju iz gradskog budžeta izdvojeno je 52 miliona dinara sa PDV-om, dok je za dve podele tokom 2026. godine planirano ukupno oko 104 miliona dinara.

Paketi će sadržati 12 osnovnih prehrambenih proizvoda: brašno, šećer, zejtin, začin za jelo, supu, makarone, čaj, keks, pirinač, pasulj, mlevenu papriku i, po prvi put, kukuruzni griz - palentu. Svi korisnici dobiće pakete istog sadržaja, bez obzira na visinu penzije ili vrstu socijalnog davanja.

Govoreći na konferenciji za novinare, gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović istakao je da se ova mera sprovodi neprekidno od 2020. godine i predstavlja primer odgovornog odnosa lokalne samouprave prema najstarijim i socijalno ugroženim građanima.

On je podsetio da su tokom pandemije koronavirusa paketi bili namenjeni penzionerima sa primanjima manjim od 30.000 dinara, kao i socijalno ugroženim građanima, a da su tada, pored prehrambenih proizvoda, sadržali i sredstva za higijenu.

- Od 2023. godine paketi se dele dva puta godišnje svim penzionerima, bez obzira na visinu njihovih primanja. Tokom prethodnih devet akcija pripremljeno je i distribuirano ukupno 274.440 paketa, za šta je izdvojeno 319,3 miliona dinara. Današnjim početkom pakovanja započinjemo jubilarnu desetu podelu - rekao je Cvetanović.

U akciju pakovanja uključeni su zaposleni u Gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama, kao i brojni volonteri. Pridružio im se i gradonačelnik sa svojim saradnicima, koji su učestvovali u pripremi prvih paketa.

Prvog dana biće spakovano oko 3.500 paketa, koji će biti upućeni stanovnicima grdeličkog kraja. Distribucija će najpre obuhvatiti sela Tulovo, Zagužane, Zoljevo, Malu i Veliku Grabovnicu, Grdelicu, Kozare i Tupalovce.

Grad Leskovac nastavlja praksu pružanja podrške najstarijim sugrađanima i korisnicima socijalne pomoći, a druga ovogodišnja podela paketa planirana je za kraj godine.