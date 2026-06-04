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Međutim, iza te odluke krije se i druga strana medalje, jer prevremena starosna penzija u Srbiji dolazi uz trajno umanjenje primanja koje može značajno uticati na kućni budžet.

Šta kaže zakon?

Prema važećim pravilima, pravo na prevremenu starosnu penziju u 2026. godini ostvaruje se kada osiguranik navrši najmanje 60 godina života i ima najmanje 40 godina staža osiguranja. Ova dva uslova moraju biti ispunjena istovremeno, dok se za redovnu starosnu penziju i dalje važi pravilo 65 godina života ili 45 godina staža bez obzira na godine.

Ključna razlika u odnosu na redovno penzionisanje jeste trajno umanjenje visine penzije. Za svaki mesec koji nedostaje do pune starosne granice, penzija se umanjuje za 0,34 odsto, a maksimalno umanjenje može iznositi 20,4 odsto. To u praksi znači da će, na primer, osoba sa punom penzijom od 60.000 dinara u slučaju prevremenog penzionisanja primati oko 47.760 dinara mesečno.

Trajno umanjenje primanja

Stručnjaci upozoravaju da se ta razlika ne sme posmatrati kratkoročno, jer se umanjenje primenjuje trajno - čak i kada korisnik kasnije dostigne godine za redovnu penziju. Zbog toga odluka o ranijem penzionisanju u velikoj meri zavisi od ličnih okolnosti, zdravstvenog stanja i finansijske sigurnosti.

Iako se u javnosti često govori o „privilegiji ranijeg odlaska u penziju“, u praksi se prevremena penzija najčešće ne bira iz komfora, već iz potrebe, odnosno usled zdravstvenih razloga, gubitka posla ili nemogućnosti nastavka rada u poznijim godinama.

Nije isto za sve

Dodatnu složenost unose i posebni slučajevi, poput benificiranog radnog staža, gde određene profesije poput rudara, vatrogasaca ili pripadnika vojske mogu ranije u penziju, ali i uz drugačiji obračun umanjenja. Iako pravila za prevremenu i redovnu starosnu penziju u velikoj meri ostaju ista u postupku ostvarivanja prava, najosetljiviji deo i dalje je dokazivanje potrebnog radnog staža od 40 godina, što može biti odlučujuće za konačnu odluku o penzionisanju.

Na kraju, pitanje prevremene penzije ostaje individualna odluka - između želje za ranijim odmorom i finansijske računice koja prati ostatak života.