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Kroz dijalog, pitanja i konkretne predloge za rešavanje problema penzionera, tribine Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije nastavljene su 11. juna u Aleksandrovcu i Kruševcu. Na dve tribine prisustvovalo je ukupno oko 800 penzionera sa kojima su razgovarali direktor Republičkog fonda PIO, Relja Ognjenović, predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, predstavici lokalnih samouprava: u Aleksandrovcu predsednica opštine Jelena Paunović, a u Kruševcu gradonačelnik Ivan Manojlović.

Obraćajući se penzionerima direktor Fonda Relja Ognjenović je naveo da je najbolji pokazatelj da su ove tribine uspele činjenica da se sa početnih 40 tribina došlo do organizije 80 tribina zbog jako velikog interesovanja korisnika penzija.

- Smatram da ćemo razgovarati sa 20-25 hiljada penzionera i tu imamo prostor da odgovorimo na njihove zahteve, da rešimo neke probleme, ali i da predstavimo svoje planove. Danas nastavljamo obilazak penzionera u Rasinskom okrugu jer nam je važno da čujemo glas penzionera i u malim i u većim gradovima Srbije - rekao je direktor Fonda i naglasio da je danas fokus na predstavljanju velikog paketa državnih mera za penzionere.

- Za naše penzionere najvažnije je povećanje penzija, ali i novi paket mera koji je država pripremila za njih. Fokus našeg delovanja, fokus državnog delovanja je bolji život i standard penzionera, a ovom saradnjom i sa lokalnim samoupravama pokazujemo da timski rad donosi rezultate. Mi smo već imali veliko povećanje penzija, ali sad smatramo da treba da nadoknadimo razliku između najnižih i najviših penzija. Zato ovaj paket mera neće biti samo finansijski već ćemo ići dole i sa cenama lekova, a priprema se sveobuhvatni paket i za borce i za socijalno ugrožene, tako da je fokus na više od milion građana - naglasio je Ognjenović.

Smisao ovih tribina koje održavamo od kraja prošle godine jeste da jednu tradicionalnu formu okupljanja, druženja upotpunimo novim formatom, konstruktivnim javnim dijalogom, neposrednom komunikacijom korisnika penzija i nas u republičkoj organizaciji penzionera, rekao je Andreja Savić.

- To je za nas od izvanrednog značaja, da čujemo živu reč, sagledavamo sve predloge, primedbe, sugestije, i nastojimo da u izradi konačnih elaborata i predloga sa kojima izlazimo pred nadležne državne organe nastupamo argumentovano i na način da se zadovolje ukupni interesi penzionerske populacije - rekao je predsednik SAPENS-a.

Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović istakla je da lokalna samouprava ima odličnu saradnju sa udruženjem penzionera i sa svim penzionerima na teritoriji opštine i da se trude da njihovim predlozima i sugestijama uvek izađu u susret.

I gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović je naglasio da je grad Kruševac dobar primer kako se sa pažnjom ophodi prema potrebama starijih građana i podsetio da je penzionerima omogućen besplatan prevoz, te da je urađen jedan od najlepših prostora za druženje starijih.

Na obe tribine podršku su pružili i partneri - Banka Poštanska štedionica i Kompanija "Dunav osiguranje”.