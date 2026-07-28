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Duga putovanja automobilom mogu povećati rizik od kvarova na vozilu, zbog čega je pre polaska važno proveriti njegovu tehničku ispravnost. Na taj način smanjuje se mogućnost nepredviđenih problema na putu i povećava bezbednost svih putnika.

Vlasnik autoservisa "Kameni", Kamenko Jovanović, ističe da redovno servisiranje automobila u velikoj meri doprinosi njegovoj pouzdanosti, kao i da pregled vozila pred put obično traje između 10 i 15 minuta.

Prema njegovim rečima, postoje određene provere koje vozači ne mogu sami da obave, već je za njih neophodna poseta servisu. Među njima su kontrola količine freona u klima-uređaju, kao i provera stanja kočionih obloga.

- To je ipak malo kompleksniji posao koji zahteva skidanje točkova, vizuelnu kontrolu, vraćanje točkova i ne mogu sami da provere stanje, recimo, upravljačkog mehanizma. To je nešto što zahteva posetu servisu i bezbednije vam je tako - kazao je Jovanović.

On naglašava da, ukoliko se vozilo redovno održava, pred put uglavnom ne bi trebalo da bude većih problema niti nepredviđenih kvarova.

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Jovanović se prisetio i jednog događaja iz svoje dugogodišnje prakse koji mu je ostao u posebno neprijatnom sećanju.

- Jako ružno sećanje vučem već jedno 15 godina. Došao je gospodin da mu se pregleda auto pred put, podigao sam, pregledao sam auto i video sam da je apsolutno neispravan. Kad sam mu rekao da treba da se promene prednji kočioni diskovi, pločice, zadnji kočioni paknovi, ležaj točka, on je meni rekao: ako to promenim, nemam novac za letovanje - ispričao je Jovanović.

Kako je naveo, tada nije obavestio policiju, ali je kasnije smatrao da je trebalo drugačije da postupi zbog bezbednosti vozača, njegovih saputnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

- Savest mi apsolutno nije bila čista tih 10 dana dok se nije vratio. Hvala dragom Bogu, vratio se sa odmora, bezbedno, niko nije povređen, ništa se nije desilo, a posle toga je čovek, skupio novac i popravio taj auto. Ali 10 dana, verujte mi, nisam mirno spavao, jer smatram da sam pogrešan korak napravio time što ga nisam prijavio - dodao je Jovanović.