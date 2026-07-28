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U Novom Pazaru danas je održana tribina namenjena penzionerima, sa ciljem da ih predstavnici Fonda PIO upoznaju sa aktuelnim merama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, ali i da kroz neposredan razgovor prikupe njihove predloge, sugestije i potrebe radi unapređenja kvaliteta života najstarijih građana.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović istakao je da je osnovna namera ovakvih skupova da se čuju problemi i predlozi penzionera kako bi buduće mere bile planirane u skladu sa njihovim potrebama.

Prema njegovim rečima veliko interesovanje penzionera novopazarskog kraja potvrđuje značaj ovakvih susreta i najavio dobre vesti za sve korisnike penzija.

- Završili smo izradu zakona o isplati državne pomoći i kao što je najavio predsednik Aleksandar Vučić, kompletna isplata biće realizovana 14. septembra. Do tada će biti isplaćene i redovne penzije svim kategorijama korisnika, tako da će septembar zaista biti mesec penzionera - rekao je Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić ocenio je da su tribine sa penzionerima postale važan način za unapređenje njihovog životnog standarda i jačanje direktne komunikacije sa nadležnim institucijama.

- U Novom Pazaru imamo veoma dobru saradnju sa Udruženjem penzionera i zadovoljni smo načinom na koji sprovode sve aktivnosti. Na području grada živi oko 14.500 korisnika penzija, zbog čega je važno da budemo u neposrednom kontaktu sa njima. Na ovim tribinama nastaju brojne ideje koje kasnije postaju deo državnih mera, a danas ćemo imati priliku da čujemo i prve reakcije na novi paket ekonomskih i socijalnih mera - rekao je Savić.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac poručio je da lokalna samouprava kontinuirano posvećuje pažnju potrebama najstarijih sugrađana i radi na unapređenju njihovog položaja.

- Novi Pazar jeste grad mladih, ali ne zaboravljamo generacije koje su svojim radom gradile ovaj grad. Današnja tribina bila je prilika da naši penzioneri direktno razgovaraju sa rukovodstvom Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, dobiju odgovore na pitanja iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, ali i da iznesu predloge kako lokalna samouprava i republičke institucije mogu dodatno unaprediti kvalitet njihovog života - rekao je Biševac.

Tokom tribine istaknuto je da će svi predlozi i sugestije koje su izneli penzioneri iz Novog Pazara biti razmotreni prilikom kreiranja budućih programa namenjenih najstarijim građanima.

Skup je organizovao Fond PIO, a prisustvovalo mu je oko 500 penzionera.

Biznis Kurir

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