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Poseban osvrt stavljen je na položaj poljoprivrednih proizvođača i potrebu da ovogodišnji rod bude adekvatno vrednovan.

Sastanku su prisustvovali Gligor Mikloš i Danilo Teodinov (kompanija "Gebi"), Siniša Košutić (kompanija "Victoria Oil") i Vladimir Milović (kompanija "Dijamant").

Pregovori o formiranju tržišne cene

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotreni su faktori koji će uticati na kretanje cene suncokreta tokom ovogodišnje žetve. Predstavnici uljara ukazali su da je žetva u Srbiji počela ranije nego u zemljama okruženja i da se u ovom trenutku još ne može govoriti o konačno formiranoj tržišnoj ceni, jer tek predstoji značajniji izlazak robe na tržište, kao i formiranje cena u regionu.

Ministar Dragan Glamočić je naglasio kako Ministarstvo ne učestvuje u formiranju tržišne cene suncokreta, ali će pažljivo pratiti situaciju i insistirati na tome da interesi poljoprivrednih proizvođača budu uvaženi.

Foto: Nemanja Nikolić

- Poljoprivrednim proizvođačima pojedini otkupljivači ponudili su 40 dinara po kilogramu, ali to je samo početna, odnosno akontna cena, sa kojom se lično ne bih složio. Kod pojedinih otkupljivača cena već sada prelazi 50 dinara po kilogramu. Žetva je tek počela, tržište se još formira i zato se početna cena od 40 dinara nikako ne može posmatrati kao konačna cena ovogodišnjeg roda suncokreta - izjavio je ministar Glamočić.

On je dodao da se, na osnovu trenutnih tržišnih pokazatelja, očekuje značajno veća konačna cena, koja će biti poznata po završetku žetve, uz uvažavanje rezultata, kvaliteta i količine roda, kao i kretanja cena na regionalnom i međunarodnom tržištu.

Očekivani prinosi i izazovi otkupa

Tokom sastanka razgovarano je i o očekivanim količinama i kvalitetu ovogodišnjeg roda. Siniša Košutić iz kompanije „Victoria Oil“ posebno je istakao da, pored cene, treba voditi računa i o tome da se sav proizvedeni suncokret otkupi, naglasivši da je to jedan od ključnih izazova ove godine.

Ove sezone posejane su veće površine nego prošle godine.

Očekuje se znatno veća ukupna proizvodnja.

Neophodna je dobra organizacija otkupa i prerade kako bi se obezbedilo nesmetano preuzimanje celokupnog roda. Naredni koraci i nastavak dijaloga

Glamočić je naglasio da je važno da se u narednim danima pažljivo prate tržišna kretanja i da i proizvođači i prerađivači iznesu svoje argumente, kako bi se došlo do fer cene koja će uvažiti trud, ulaganja i interes poljoprivrednika.

Dogovoreno je da se razgovori nastave naredne nedelje, uz uključivanje predstavnika proizvođača suncokreta, kako bi se za istim stolom razmotrile sve relevantne činjenice i aktuelna situacija na tržištima u Srbiji i okruženju.

Ministarstvo će nastaviti da aktivno prati žetvu, otkup i tržišna kretanja i da posreduje u otvorenom dijalogu proizvođača i prerađivača u cilju očuvanja stabilnosti domaćeg tržišta i sigurnosti čitavog lanca proizvodnje i prerade suncokreta.