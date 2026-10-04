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Na tržištu nekretnina pojavio se oglas koji se ne odnosi samo na kupovinu poljoprivrednog zemljišta, već na čitav već razrađen posao.

Na Kosmaju, na području opštine Sopot prodaje se kompletno formiran agrobiznis koji obuhvata sedam hektara zemljišta, aktivnu proizvodnju borovnice i konzumnе maline, objekte, opremu, vozila i infrastrukturu potrebnu za proizvodnju.

Prema navodima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida, imanje je udaljeno oko 40 minuta vožnje od Beograda i ima asfaltni prilaz, dok je celokupna imovina uknjižena.

Četiri hektara borovnice u punom rodu

Najveći deo proizvodnje čine zasadi borovnice. Na čak četiri hektara nalazi se borovnica u punom rodu, dok je još jedan hektar zasađen konzumnim sortama maline. Prema podacima iz oglasa, ukupan godišnji prinos iznosi oko 50 tona.

Kupac, dakle, ne bi preuzimao prazno zemljište na kojem tek treba da zasnuje proizvodnju, već postojeću plantažu sa infrastrukturom i organizovanim plasmanom proizvoda.

Kuća, hladnjača i kompletna oprema

Ponuda uključuje i hladnjaču kapaciteta 20 tona, kao i ekonomski objekat površine 330 kvadratnih metara.

Na imanju se nalazi i potpuno opremljena kuća od 170 kvadratnih metara, što budućem vlasniku omogućava da, pored poslovnog dela, dobije i stambeni prostor u okviru kompleksa.

Za potrebe proizvodnje izgrađeno je i kaptažno jezero zapremine 1.200 kubnih metara.

U oglasu se navodi i da je cela plantaža opremljena sistemom za navodnjavanje "kap po kap“ sa daljinskom kontrolom, kao i da su svi zasadi zaštićeni protivgradnim mrežama.

U prodaju ulaze i sva potrebna oprema i vozila.

Prodaja po principu "ključ u ruke"

Posebno zanimljiv deo oglasa jeste tvrdnja da se imanje prodaje po principu "ključ u ruke".

To znači da bi novi vlasnik, prema opisu ponude, preuzeo već operativan poljoprivredni posao sa proizvodnjom, infrastrukturom i obezbeđenim plasmanom proizvoda, bez potrebe da od početka ulaže u podizanje zasada i izgradnju osnovne infrastrukture.

Cena kompletnog imanja i biznisa iznosi 1.350.000 evra.

1/10 Vidi galeriju Na 40 minuta vožnje od Beograda prodaje se plantaža sa zasadima borovnice i maline, objektima, opremom i već obezbeđenim plasmanom proizvoda. Foto: Printscreen/4zida

To ovu ponudu svrstava u potpuno drugačiju kategoriju od klasične prodaje poljoprivrednog zemljišta. Kupac ovde, prema navodima oglasa, ne plaća samo sedam hektara zemlje, već i višegodišnje zasade, objekte, sistem za navodnjavanje, hladnjaču, opremu, vozila i postojeću proizvodnju.