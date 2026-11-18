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Na Portalu eUprava dostupne su četiri nove elektronske usluge iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje građanima omogućavaju da važne administrativne postupke obave jednostavnije, brže i u potpunosti onlajn, saopšteno je iz MUP.

Kako se navodi građanima su dostupne sledeće usluge:

Podnošenje zahteva za Uverenje o prebivalištu

Podnošenje zahteva za Uverenje o boravištu

Prijava privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana

Prijava povratka u Republiku Srbiju nakon dužeg boravka u

inostranstvu

- Prilikom podnošenja zahteva i prijava, građani mogu da izaberu način dostave uverenja ili potvrde i to - elektronskim putem, u svoje eSanduče na Portalu eUprava, u papirnom obliku na adresu prebivališta, odnosno boravišta, u zavisnosti od vrste dokumenta, ili da dokument preuzmu lično u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu prijavljenog prebivališta. Plaćanje propisanih administrativnih taksi obavlja se jednostavno i direktno u okviru elektronske usluge, u poslednjem koraku postupka - objašnjavaju iz MUP.

Kako se napominje preduslov za korišćenje usluga je da građani imaju registrovan nalog na Portalu eUprava sa visokim nivoom pouzdanosti, odnosno da se prijave kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili mobilnom aplikacijom ConsentID, kao i da poseduju kvalifikovani elektronski potpis za potpisivanje i podnošenje zahteva.

Detaljni koraci kako do potpisa u klaudu: UPUTSTVO