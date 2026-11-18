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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da promene koje su se desile proteklih nedelja neće uticati na najavljeno povećanje plata u javnom sektoru od 1. decembra za osam odsto, kao i penzija za 7,5 odsto.

- Dakle, mi ćemo od 1. decembra povećati plate, kao što smo i rekli. Dakle, u javnom sektoru se sve sprovodi po planu, osam odsto. Za one koji rade u socijalnim ustanovama, dakle, biće povećanje 12 odsto. Takođe, ide i po švajcarskoj formuli povećanje penzija za naše najstarije sugrađane od 7,5 odsto. Tako da, ako pogledate projekciju plata u Srbiji u decembru mesecu, ona će biti u proseku negde oko 1. 200 evra, dakle čak 1. 200 evra. Penzija će u proseku iznositi 520 evra, rekao je Mali za TV Tanjug.

On je dodao da je u Srbiji prosečna plata u javnom sektoru već prešla 1.000 evra.

Mali je podsetio i da od 1. januara sledi povećanje minimalca na 600 evra.

- Dakle, to su rezultati i ono što mi, da kažem, ostavljamo u amanet ovim novima koji dolaze, pa da vidimo kako će i na koji način oni sprovoditi svoju ekonomsku politiku. Dakle, obezbeđen je novac za sve, 500 milijardi dinara imamo u ovom trenutku na računu u odnosu na osam milijardi koje su oni nama ostavili 2012. godine, rekao je Mali.

Mali: Pripreme za Ekspo 2027 Beograd se nastavljaju, ali usporeno

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da se pripreme za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd nastavljaju ali, kako je rekao, usporeno.

- Radi se i dalje, ali usporeno se radi. Mi smo više puta pitali predstavnike Studentske liste - šta i kako planirate sa Ekspom, zato što oni koji rade, koji grade, koji se bave time, očekuju neke odgovore, očekuju neku podršku. Imajte u vidu da sada svaku odluku koju neko donese, svaki dokument koji neko potpiše, oni će reći: Evo, nastavak koruptivnih aktivnosti, i tako dalje. S druge strane, ako se dokumenti ne potpišu, ako se proces ne nastavi, Ekspa neće ni biti', rekao je Mali za TV Tanjug.

Na pitanje šta podrazumeva usporavanje radova, Mali je pojasnio da je reč o usporavanju donošenja odluka, a ne samih radova.

- Usporene su odluke. Jednostavno, ljudi sad ne znaju, čekaju', rekao je Mali.

Govoreći o daljoj realizaciji projekta, Mali je rekao da bi, prema njegovom mišljenju, predstavnici Studentske liste trebalo da se upoznaju sa ljudima koji rade na pripremi Ekspa i pruže podršku nastavku aktivnosti.

- Normalno bi bilo da dođete kao ljudi koji ste pobedili na izborima, pogledajte, ali dajte podršku, upoznajte te ljude koji to rade. Ako treba, promenite ih, nije problem, oni će otići odmah. Ali samo je pitanje da li vi želite ili ne želite da nastavite te aktivnosti koje se odnose na pripremu najvećeg događaja u istoriji naše Srbije, rekao je Mali.

On je ocenio da Ekspo 2027 predstavlja značajan izvor privrednog rasta i naveo da bi Srbija, ukoliko se projekat realizuje kako je planirano i naredne godine dođu očekivani milioni posetilaca, mogla da ostvari rast veći od četiri odsto.

Na pitanje o ekonomskom programu Studentske liste koji između ostalog predviđa ukidanje subvencija za jeftinu radnu snagu, strožu kontrolu trošenja javnog novca, progresivnije oporezivanje i veća ulaganja u domaće kompanije, inovacije i nauku, Mali je rekao da kada se govori o uspehu jednog ekonomskog programa - on treba da se reflektuje u stopi rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP), koja zavisi od investicija, potrošnje i razlike između uvoza i izvoza.