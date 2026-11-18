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Može li se u Hrvatskoj zarađivati više od 1.500 evra mesečno bez fakultetske diplome? To pitanje pokrenulo je raspravu na Redditu, gde su korisnici počeli da dele svoja zanimanja, visinu primanja i iskustva sa tržišta rada. Među odgovorima našli su se različiti poslovi, od zanatskih i tehničkih zanimanja do ugostiteljstva i sopstvenog preduzetništva.

Jedan od korisnika koji je završio saobraćajnu školu otkrio je da mesečno zarađuje oko 4.000 evra neto.

- Završio sam saobraćajnu školu, zarađujem 4.000 evra neto mesečno. Radim dve nedelje, a zatim dve nedelje odmaram.

Zanimljivo iskustvo podelila je i bivša prodajna predstavnica u veleprodaji, koja je zarađivala više od 2.200 evra, ali je odlučila da promeni karijeru i otvori sopstveni fitnes studio.

- Bila sam prodajna predstavnica u veleprodaji, sa platom većom od 2.200 evra. Dosadilo mi je, pa sam otvorila fitnes studio. Mesečno mi ostaje otprilike isto novca, ali imam mnogo manje stresa.

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Kućna radinost

Jedna korisnica sa srednjom stručnom spremom ekonomskog smera radi u državnoj firmi, gde je posao dobila putem javnog konkursa. Plata joj iznosi oko 1.700 evra, a već petnaestak godina bavi se i kućnom radinošću, od koje mesečno zarađuje dodatnih 1.000 do 1.500 evra.

- Radim i vikendima i praznicima, ali uz nula ili minimalno stresa. Leti često imamo samo jedan slobodan dan, koji zimi koristimo kroz preraspodelu radnog vremena. Plata je oko 1.700 evra, a uz to imam i kućnu radinost kojom se bavim već 15 godina. Od nje zaradim još otprilike 1.000 do 1.500 evra. Nije lako, ali krediti moraju da se plaćaju.

Javio se i tapetar

Među zanimljivim primerima našao se i tapetar koji danas zarađuje između 2.200 i 2.400 evra, iako nije završio školu za to zanimanje. Posao je prihvatio nakon što mu je ponuđena prilika, a zadovoljan je i uslovima rada.

- Nisam završio školu za tapetara, ali dobio sam ponudu pa sam odlučio da pokušam. Plata je između 2.200 i 2.400 evra, sve ide na račun. Imam plaćen obrok, božićnicu i bonus za godišnji odmor. Radi se 160 sati mesečno, a vikendi su slobodni. Posao nije ništa posebno, nekad je zanimljiv, a nekad dosadan, ali verovatno ga malo ljudi želi da radi pa je i plata takva.

Dobre prihode ostvaruju i radnici u ugostiteljstvu. Jedan korisnik naveo je da radi kao kuvar za 1.800 evra, a uskoro prelazi na poziciju šefa kuhinje (sous chef), za koju će primati 2.200 evra. Zanimljivo je da je završio gimnaziju.

- Kuvar sam, trenutno imam platu od 1.800 evra, a od sledećeg meseca postajem sous chef i plata će mi biti 2.200 evra. Završio sam gimnaziju.

"Nemam nikakvu školu za to"

Još jedan korisnik radi u oblasti industrijske automatike, za šta mesečno zarađuje oko 5.100 evra neto. Posao uključuje postavljanje kablova na gradilištima širom sveta, kao i montažu i demontažu mašina.

- Industrijska automatika, oko 5.100 evra neto. Vučeš kablove po raznim gradilištima širom sveta, montiraš i demontiraš mašine. Nemam nikakvu školu za to.

Sličnu zaradu ostvaruje i mehaničar koji radi u tunelu u Austriji. Njegov raspored podrazumeva dve nedelje rada i dve nedelje kod kuće, a mesečna zarada prelazi 5.000 evra.

U Švajcarskoj radi i korisnik sa srednjom stručnom spremom elektrotehničkog smera. Zaposlen je u visokonaponskoj laboratoriji, gde ispituje kablove i druge visokonaponske delove koje njegova kompanija proizvodi u Nemačkoj.

Plata oko 5.000 švajcarskih franaka

- Radim u visokonaponskoj laboratoriji, gde ispitujemo razne kablove i visokonaponske delove. Plata mi je oko 5.000 švajcarskih franaka neto. Radim od ponedeljka do petka, osam sati i 20 minuta dnevno, a 13. plata je standard.

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U raspravi su se pominjali i drugi poslovi. Vatrogasac vozač naveo je da zarađuje između 1.700 i 1.900 evra, u zavisnosti od praznika, noćnih smena i rasporeda. Radnik na bageru mesečno zaradi između 2.400 i 2.600 evra, dok dizaličar na autodizalici sa 20 godina iskustva, uključujući dnevnice, ostvaruje oko 3.200 evra.

- Radim na bageru, zarađujem između 2.400 i 2.600 evra. Radim pet dana nedeljno, a slobodan sam kada pada kiša.

Do veće zarade i uz nekoliko poslova

Deo korisnika istakao je da do većih primanja dolazi kombinovanjem nekoliko poslova. Jedan od njih ima sopstveni obrt, radi kao spoljni IT menadžer za jednu kompaniju, učestvuje u dodatnim projektima, a vikendom vozi taksi.

- Imam obrt, ali za jednu firmu radim kao spoljni menadžer informatike za veću svotu. Imam i druge projekte, a vikendom vozim taksi.

Dodao je da voli svoj posao, upoznavanje novih ljudi i pokretanje zajedničkih projekata, a povremeno učestvuje i u besplatnim projektima za udruženja koja rade sa bolesnom decom.

U raspravi su pomenuti i medicinski tehničari, čija se primanja, prema iskustvima korisnika, kreću između 1.600 i 2.000 evra. Jedan od njih dodatno vozi taksi, od čega mu nakon odbitka troškova ostaje još 500 do 800 evra mesečno.

- Kao medicinski tehničar zarađujem između 1.600 i 2.000 evra, a prosek mi je oko 1.800. Uz to vozim taksi i nakon troškova mi ostane još 500 do 800 evra mesečno.

U komentarima se pominjala i mogućnost dodatne zarade na događajima, gde medicinski tehničari mogu da pružaju medicinsku pomoć. Jedan korisnik naveo je da njegov prijatelj za takav jednodnevni angažman dobija i do 300 evra.

Napredovanje bez fakulteta i poznanstava

Posebnu pažnju privukla je priča korisnice koja je završila srednju školu za kuvara, ali danas radi u administraciji skladišta.

Karijeru je započela kao prodavačica, često menjajući poslodavce i prelazeći u kompanije koje su nudile bolje uslove. Kasnije se zaposlila u skladištu, gde je napredovala od skladištarke do kontrolorke, a zatim i koordinatorke. Znanje i iskustvo omogućili su joj prelazak na kancelarijski posao nakon što je zbog fizički zahtevnog rada imala probleme sa leđima.

- Počela sam da radim kao prodavačica, menjala poslove i uvek prelazila u bolju kompaniju. Mnogo sam radila i trudila se, što mi je donelo preporuke. Pre nekoliko godina počela sam da radim u skladištu, promenila ih nekoliko i svaki put napredovala od skladištarke do kontrolorke i koordinatorke. Naučila sam sve što sam mogla o upravljanju skladištem. Zbog problema sa leđima morala sam da potražim kancelarijski posao, a zahvaljujući znanju i iskustvu dobila sam sadašnje radno mesto. Najvažnije što sam naučila jeste da nisu potrebni fakultet ni poznanstva, već da se trud isplati.

Rasprava je otvorila i pitanje visine plata u Hrvatskoj. Dok su jedni isticali primere iznadprosečnih primanja, drugi su upozoravali da mnogi do ukupne zarade od 2.000 ili 3.000 evra dolaze radeći dva ili tri posla kako bi pokrili troškove života, kredite i potrebe porodice.

Iskustva korisnika pokazuju koliko se razlikuju putevi do većih primanja – od zanatskih i tehničkih zanimanja i rada u inostranstvu do napredovanja na radnom mestu i kombinovanja više izvora prihoda.