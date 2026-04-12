Mobilno dubinsko čišćenje nameštaja poslednjih godina postaje sve traženija usluga, pa mesečna zarada može dostići i 200.000 dinara. Ova delatnost podrazumeva čišćenje sofa, fotelja, stolica, dušeka i tepiha direktno kod klijenta, uz upotrebu profesionalne opreme i specijalnih sredstava za čišćenje.

Za pokretanje ovog posla nije potrebno veliko početno ulaganje. Osnovu čini ekstraktor za dubinsko pranje, odgovarajući deterdženti i dodatna oprema, a ukupni troškovi najčešće se kreću između 500 i 1.000 evra.

Takođe, posao se može započeti samostalno, bez angažovanja dodatnih radnika, što u određenim slučajevima može značiti i veću zaradu.

Zarada od čišćenja nameštaja

Kada je u pitanju zarada, cene usluga zavise od vrste i dimenzija nameštaja, ali se izlazak na teren u proseku naplaćuje nekoliko hiljada dinara. Na primer:

  • trosed se naplaćuje oko 1.700 do 3.000 dinara
  • dvosed oko 1.500 do 2.500 dinara
  • stolice i fotelje od oko 1.200 dinara

U praksi, retko kada jedan izlazak na teren košta manje od 3.000 do 5.000 dinara, što na mesečnom nivou može doneti i do 200.000 dinara, u zavisnosti od obima posla i vrste usluga.

Biznis Kurir/24Sedam

