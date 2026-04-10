Slušaj vest

Reporterka Ines Grk u uključenju za Kurir televiziju navela je da su trgovci pred praznike korigovali cenovnike, što je dovelo do toga da su pojedine namirnice znatno skuplje nego ranije.

"Negde bi trebalo da izdvojimo oko 10.000 dinara za jednu lepu bogatu vaskršnju trpezu", navela je reporterka, ističući da se cene kreću u širokom rasponu, u zavisnosti od proizvoda.

Cenovnik

Prema njenim navodima, cena ribe na pijaci kreće se od oko 800 do 3.000 dinara po kilogramu, pri čemu je najjeftiniji oslić. Kada je reč o mesu, pečenje se prodaje po ceni od 2.200 do 2.700 dinara po kilogramu, dok je prasetina oko 2.200 dinara, a jagnjetina oko 2.700 dinara.

Foto: Dijana Šćekić

Jaja se, kako je navedeno u reportaži, prodaju po ceni od 18 do 22 dinara po komadu, u zavisnosti od klase, dok su pojedine vrste povrća i dalje relativno povoljne, luk oko 150 dinara po kilogramu, rotkvice oko 50 dinara, a praziluk oko 100 dinara.

Ipak, iako su potrošači očekivali poskupljenja pred praznike, deo prodavaca tvrdi da su cene uglavnom ostale stabilne. Jedna od prodavačica na pijaci navela je da poskupljenja nije bilo.

"Ne, cene su ostale iste. Blitva je 50 dinara, praziluk 100, beli luk 100, rotkvice 50 dinara", rekla je ona, dodajući da je ponuda bogata i da robe ima dovoljno.

Foto: Tatjana Stamenković

Prodavci su građanima dali i savete za farbanje jaja, ističući da se prirodne boje i dalje najčešće koriste, poput lukovine za crvenu i koprive za zelenu boju, dok se sve više traže i tradicionalni materijali koji se mogu kupiti na samim pijacama.

Pijace u Beogradu rade uobičajeno do Vaskrsa, dok će tokom praznika dežurati samo pojedine lokacije.