Uoči Vaskrsa u Loznici: Šarena jaja hit na pijaci, ova su najskuplja i koštaju 200 dinara komad
Na nekoliko dana pred Vaskrs na lozničkoj zelenoj pijaci najtraženija roba su kokošija jaja za koja, u zavisnosti od njihove veličine i da li su "domaća", treba izdvojiti od 20, 22 pa do 35 dinara, dok našarana koštaju uglavnom šezdeset, ali se mogu naći i za deset dinara manje. Ponuda je, čini se, nešto skromnija nego prošle godine, ali ko neće, ili ne ume da šara jaja može ovde rešiti problem.
Za tezgom Dragana Gužvića iz lozničkog sela Paskovac, nekoliko mušterija pazari obična kokošija, ali i našarana kokošija i guščja jaja. Osim uobičajenih šara na guščijima ima i grbova dva najpopularnija fudbalska srpska kluba, kao i likova iz dečijih crtaća.
- Kod mene su našarana kokošija jaja 50, a guščja 200 dinara. Kupuje narod, ima interesovanja. Jaja šara moja majka Danica koja to čini godinama. Za ovaj Vaskrs našarala je oko hiljadu komada, ume i voli to da radi. Pomaže i po komšiluku, uči tome mlađe i baš joj ide od ruke. Mada ima nove šaralice koristi jednu staru sa kojom je našarala verovatno milion jaja. Ona se toliko izveštila da išara i po desetak jaja dok čeka da joj se skuva kafa. Jeste, ima i ovih gučjih sa grbovima Crvene zvezde i Partizana tako da će za Vaskrs sigurno biti i neki derbi u tucanju jajima, jer su interesantna ljudima - priča Gužvić koji svake godine proda i do 600 našaranih jaja uoči najvećeg hrišćanskog praznika.
Sutra i prekosutra očekuje se veća kupovina jaja, a onima koji kupe našarana ostaje još samo da ih na Veliki petak ofarbaju. Posle toga tokom Vaskrsa slede "okršaji", a ukoliko ih je neko pazario kod Gužvića biće i jajčanih derbija.
Biznis Kurir