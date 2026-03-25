Kako se bliže vaskršnji i prvomajski praznici putnici iz Srbije počinju da "pikiraju" najprimamljivije i najpovoljnije destinacije za kratkotrajni beg iz gradova u prirodu, na selo, planine ili banje u Srbiji.

Globalno loša politička situacija ove godine uticala je, kako kažu u turističkim agencijama, da su turisti ove godine manje zainteresovani za putovanja, ali im i te kako prijaju jednodnevni izleti ili kratkotrajni odmori sa dva noćenja.

Na jednodnevni izlet po Srbiji se miže otići po ceni od 2.500 do 3.500 dinara, dva noćenja na turi Trebinje, manastir Tvrdoš i Mostar koštaju 124 evra, a za 150 evra možete skoknuti i do Ohrida u Makedoniji i tamo prenoćiti dve noći.

GDE ZA VASKRS U SRBIJI I OKOLINI: - Manastiri Žiča i Studenica i Kraljevo - 2.800 dinara (jednodnevni izlet)

- Fruškogorski amnastiri - 2.500 dinara (jednodnevni izlet)

- Trebinje, manastir Tvrdoš i Mostar - 124 evra (dva noćenja)

- Đavolja Varoš sa jednim noćenjem na Kopaoniku - 8.900 dinara (krajem aprila)

- Dvorci Transilvanije: Sigišoara - Sibinj (fakultativno: zamak Bran, manastir Sinaja, dvorac Peleš, Brašov…) - 5 dana / 2 noćenja - 149 evra

- Sarajevo- 4 dana/2 noćenja - 109 evra

- Ohrid - 5 dana/2 noćenja - 145 evra

Zaposleni u Srbiji ove godine imaju četiri dana odmora za Vaskrs, od Velikog petka, 10. aprila, pa sve do ponedeljka, 13. aprila, i to je idealna prilika za posetu domaćim planinama ili banjama, ali kako kaže Ana Mihajlović, vlasnica turističke agencije "Flamingo travel", ističe da na ovaj praznik ljudi vole da budu kod kuće.

- Generalno mnogo se smanjio posao u odnosu na prošlu godinu, politička situacija, rat u Ukrajini, veći troškovi života i ljudi se prvo odriču putovanja. Za Vaskrs ljudi neće da idu oragnizovano na višednevne ture po Srbiji i zato smo pripremili više jednodnevnih izleta za subotu 11. i ponedeljak 13. april. Obično biraju manastire i ove godine imamo jednodnevni izlet za Vaskrs u manastire Žiču i Studenicu, kao i Kraljevo koji košta 2.800 dinara, a imamo i manastire na Fruškoj gori za 2.500 dinara. Imamo i ture iznenađenja na kojima putnici znaju jednu destinaciju, a ostale su iznenađenje i iako su grupe mešovite generalno su svi zadovoljni - kaže Mihajlovićeva za Kurir Biznis.

POPUST ZA PENZIONERE Ana Mihajlović ističe da penzioneri koji poseduju karticu PIO fonda u agenciji "Flamingo travel" mogu dobiti popust od 10 odsto na sve izlete po Srbiji.

Ona dodaje da je jedna od najtraženijih kratkih tura u Srbiji Novi Pazar sa noćenjem za 8.900 dinara ali ona nije u ponudi za Vaskrs.

PONUDA ZA PRVI MAJ U SRBIJI I OKOLINI: - Subotica i Palić - 2.800 dinara (jednodnevni izlet)

- Divčibare - 2.500 dinara (jednodnevni izlet)

- Vanjačka Banja 2.800 dinara (jednodnevni izlet)

- Negotin i Rajačke pimnice - 3.500 dinara (jednodnevni izlet)

- Drvengrad i Višegrad - 3.300 dinara (jednodnevni izlet)

- Sremska Mitrovica, Zasavica i manastir Mala Ravanica u Vrdniku - 2.500 dinara (jednodnevni izlet)

- Đavolja Varoš i Prolom banja - 3.000 dinara (jednodnevni izlet)

- Temišvar - 2.200 dinara (jednodnevni izlet)

- Arad - 2.800 dinara (jednodnevni izlet)

- Etno selo "Stanišić" - 2.500 dinara