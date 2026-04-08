Slušaj vest

Uticaj komunikacije danas se ne meri samo njenim dometom, već i posledicama koje ostavlja. Način na koji se poruke oblikuju i plasiraju sve više utiče na percepciju, poverenje i ponašanje publike, zbog čega komunikacija postaje prostor u kome se odluke sve ređe donose bez šireg konteksta. Upravo zato je sve manje prostora za neutralne odluke, a sve više potrebe za svesnim pristupom komunikaciji. U tom kontekstu, Dani komunikacija, koji će se održati u Rovinju od 7. do 10. maja 2026. godine, okupiće stručnjake kroz nove panele koji iz različitih perspektiva posmatraju kako se uticaj stvara, kako se reguliše i kakvu odgovornost nosi u savremenom medijskom i komunikacionom okruženju.

REGULATING INFLUENCE: DO WE NEED NEW RULES FOR THE CREATOR ECONOMY? POWERED BY EUROPEAN COMMISSION IN CROATIA Uticaj kreatora sadržaja raste brže od pravila koja ga regulišu. Granica između preporuke i reklamiranja je sve manje vidljiva, a pitanja odgovornosti sve češće ostaju otvorena. Upravo iz tog razloga je nastala stručna inicijativa Važno je znati kad se plati, koja se zalaže za jasno označavanje plaćenih saradnji u onlajn prostoru, posebno u kontekstu zaštite dece i ranjivih grupa.

Panel Regulating Influence: Do We Need New Rules for the Creator Economy? powered by European Commission in Croatia donosi diskusiju o tome kako postaviti jasnija pravila u brzo evoluirajućem prostoru. Diskusiju moderira Bojana Božanić Ivanović (direktorica, Lider Media, član IAB-a Croatia), dok Damir Habijan (ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), Andrea Čović (voditeljica medija i zamjenica voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj), Kamilo Antolović (Sveučilište Algebra Bernays, stalni sudski vještak za oglašavanje, član Radne skupine za (samo)regulaciju IAB-a Croatia) i Robert Tomljenović (zamjenik predsjednika Vijeća za medije, Agencija za medije) pokreću pitanja odnosa između regulacije, tržišta i zaštite potrošača. IAB CROATIA PRESENTS ONLINE MEDIA ADVERTISING EXPENDITURE REPORT

U industriji gde se pravac često procenjuje kroz trendove i pretpostavke, podaci o investicijama nude konkretniji uvid u trendove u stvarnom svetu. Izveštaj IAB Croatia Online Media AdEx godinama prati dinamiku digitalnog tržišta i prevodi je u merljive indikatore.

Panel IAB Croatia Presents Online Media Advertising Expenditure Report koji predstavlja IAB Hrvatska pruža najnovije podatke o investicijama u digitalne medije, zajedno sa pregledom ključnih promena i očekivanja za naredni period. Kroz razgovor koji moderira Matej Sever (stručnjak za istraživanja, član Radne skupine Online Media AdEx IAB-a Croatia), tumačenje podataka donose Vjekoslav Srednoselec (glavni operativni direktor, dentsu Jugoistočna Europa, član HURA-e i IAB-a Croatia), Boris Zatezalo (Meta Lead Croatia, Aleph, član IAB-a Croatia) i IvanaPrakiš (direktorica, Admixer Hrvatska, član IAB-a Croatia), sa fokusom na implikacije za oglašivače, agencije i platforme.

BRAND IS BAAAAACK! NOW WHAT? Brend se vraća u fokus, ali u okruženju koje više nema strpljenja za površne priče i generičke poruke. Istraživanja efikasnosti sve više pokazuju da rast dolazi od prepoznatljivosti, doslednosti i stvarne veze sa publikom, ali način na koji se to danas gradi značajno se razlikuje od onoga na šta je industrija navikla.

U kontekstu gde je svaki potez vidljiv, a rezultati se stalno preispituju, brend prestaje da bude samo komunikacijski sloj i postaje stvar stvarnih odluka i dugoročne doslednosti. Panel Brand Is Baaaaack! Now What? postavlja pitanje šta zapravo znači izgraditi brend danas i da li i dalje postoji jasna struktura koja vodi dugoročnom rastu. Maja Šercer (menadžerica impulsnog sladoleda, Ledo, član IAB-a Croatia), Jelena SladeŠilović (direktorica marketinga SBU Pića, Atlantic Grupa, član IAB-a Croatia) i Maja Weber (direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija, Croatia osiguranje, član IAB-a Croatia) pod moderatorstvom Marije Jakeljić (Brand Strategist & Owner, Brown Fox), donose konkretne primere, praktična iskustva i pogled na ono što se zaista promenilo u brendiranju, a što se samo ponovo vraća u fokus. WHAT ACTUALLY GETS APPROVED: THE “YES” FORMULA Proces donošenja odluka unutar velikih sistema retko prati jednostavnu logiku. Iza svakog odobrenog projekta stoji niz faktora koji nisu vidljivi spolja, uključujući poslovne ciljeve, budžete, internu dinamiku i trenutke u kojima se odluka donosi.

U takvom kontekstu, pitanje nije da li postoji formula koja uvek funkcioniše, već kako zapravo izgleda put ideje kroz organizaciju. Panel What Actually Gets Approved: The “Yes” Formula pruža uvid u to kako brendovi donose marketinške odluke i šta određuje da li će ideja proći ili ostati na nivou predloga. Diskusiju moderira Ema Huskić (voditeljica marketinga, Mastercard Hrvatska, član IAB-a Croatia), dok Kristijan Buhin (rukovoditelj upravljanja prihodima, marketing i prodaja, Maistra), Bruno Krčelić (direktor korporativnih komunikacija i marketinga, ENNA, član IAB-a Croatia) i Danijel Hrupek (direktor marketinga, Coca-Cola Adria, član IAB-a Croatia) pružaju pogled iza kulisa na procese koji oblikuju konačne odluke. THE BIGGEST ADVERTISER THAT DOESN’T ACT LIKE ONE Javni sektor svakodnevno komunicira sa građanima o temama koje imaju direktan društveni uticaj, ali način na koji se ta komunikacija oblikuje često ne odgovara njenom potencijalu. Domet postoji, ali efikasnost i jasnoća poruka zavise od modela saradnje i primenjenog pristupa.

Panel The Biggest Advertiser That Doesn’t Act Like One fokusira se na to kako javna komunikacija može postati moćniji i relevantniji alat. Razgovor moderira Tomislav Presečki (izvršni direktor, Boiler, član HURA i IAB Croatia), a svoja iskustva i uvide donose mr. sc. Renata Margaretić Urlić (CEO, Boiler, član HURA-e i IAB-a Croatia), Sara Prenc (izvršna direktorica, Studio Tumpić/Prenc, član HURA-e i IAB-a Croatia), Andreja Vranješ (izvršna direktorica, Morgan Grey, član HURA-e i IAB-a Croatia) i Franka Gojanović Križnjak (marketinški ekspert u javnom sektoru), kroz primere iz prakse i modele koji omogućavaju bolji pristup komunikaciji. THE HALO EFFECT: CRACKING THE CODE OF CTV FOR REAL BUSINESS RESULTS POWERED BY TEADS

Televizija više nije izolovan kanal, već deo šireg, povezanog medijskog okruženja u kojem je pažnja raspoređena između više ekrana. Promena navika gledanja postavlja pitanje kako izvući stvarne poslovne rezultate iz takvog okruženja, umesto da se komunikacija zaustavi na nivou dosega i utisaka.

Panel The Halo Effect: Cracking the Code of CTV for Real Business Results powered by Teads fokusira se na ulogu CTV-a u modernom medijskom miksu i načine na koje različiti ekrani interaguju. Kroz konkretne primere i pristupe, Damjan Planinc (Commercial Director for Slovenia and Croatia, Teads, član IAB-a Croatia) i Ioana Samoilă (Industry Director, Teads, član IAB-a Croatia) pokazuju kako povezati tradicionalne i digitalne kanale i kako pomeriti fokus sa metrika vidljivosti na merljive poslovne efekte.

Odluke koje se danas donose u komunikaciji retko ostaju u okvirima jedne kampanje. Njihov efekat je vidljiv u načinu na koji javnost doživljava brendove, ali i u standardima koje industrija sebi postavlja. Upravo zato se Dani komunikacije, kroz ove teme, fokusiraju na pitanja koja određuju kako industrija funkcioniše, gde postavlja granice i kakve posledice ostavlja za sobom. Više informacija o programu Dana komunikacija dostupno je na službenim stranicama.









***