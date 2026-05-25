Poslodavci u Srbiji koji angažuju strane državljane po osnovu ugovora o radu moraju da pripreme više dokumenata kako bi zaposlene uredno prijavili na obavezno socijalno osiguranje. O tome je detaljno odgovorio "Glas osiguranika” Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Koja dokumentacija je potrebna za prijavu stranog državljanina

Kako navodi PIO fond, za prijavu na osiguranje stranog državljanina neophodno je pribaviti:

dozvolu za rad koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje

uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o dodeljenom evidencionom broju za strane državljane

prijavu stalnog ili privremenog prebivališta odnosno boravišta u Srbiji

ugovor o radu

U pitanju je procedura koja je obavezna za sve strane državljane koji se angažuju u privatnim kompanijama u Srbiji po osnovu radnog odnosa.

Rokovi za prijavu zaposlenih

PIO fond podseća da se prijava na obavezno socijalno osiguranje podnosi pre stupanja zaposlenog na rad, odnosno najmanje jedan dan pre početka rada.

Najkasniji rok za podnošenje prijave je tri dana od dana stupanja zaposlenog na posao.

Prijava se podnosi elektronski preko portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Šta ako poslodavac zakasni sa prijavom

Ukoliko je rok za prijavu istekao, poslodavac je dužan da nadležnoj filijali PIO fonda podnese zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika.

Iz PIO fonda ističu da je poštovanje procedura i rokova važno kako bi strani radnici ostvarili prava iz obaveznog socijalnog osiguranja u Srbiji.