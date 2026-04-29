Koliko ima zaposlenih u Srbiji? Republički zavod za statistiku otkrio promenu u odnosu na 2025.
Od ukupnog broja 1.886.501 zaposleno je u pravnim licima, 425.737 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 43.619 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.
U odnosu na prvi kvartal 2025. godine, ukupan broj zaposlenih je manji za 9.037 lica, to jest za 0,4 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 10.965 lica, to jest za 0,6 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 5.442 lica, odnosno za 1,3 odsto, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 3.514 lica, odnosno za 7,5 odsto.
Ukupan broj zaposlenih je manji za 609 lica u odnosu na prethodni kvartal, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima povećan za 1.535 lica, to jest za 0,1 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost smanjen je za 1.492 lica, tj. za 0,3 odsto, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 652 lica, tj. za 1,5 odsto.
Biznis Kurir/Biznis.rs