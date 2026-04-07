Iako se godinama unazad hrvatsko primorje nameće kao jedna od glavnih destinacija za putnike iz Srbije, jedno ime uvek izaziva posebnu vrstu znatiželje, Brioni. Ovaj arhipelag, smešten nadomak Pule, decenijama je balansirao između statusa zabranjenog voća socijalističke elite i modernog nacionalnog parka. Ipak, u 2026. godini, pitanje koje se postavlja nije samo kako otići, već i šta tamo zapravo raditi.

Foto: Shutterstock

Izletište, a ne letovalište

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA), u razgovoru za Biznis Kurir ističe da interesovanje naših turista za Brione ostaje na nivou čiste znatiželje. Seničić ističe da Brioni, ni danas ni u prošlosti, nisu bili destinacija za klasičan odmor.

- To nije mesto za boravak u smislu višednevnog letovanja, već prvenstveno za obilazak. Postoje pojedinačni slučajevi koji imaju želju da odu, ali koncept ostrva je poluzatvoren, što dodatno otežava masovnije posete - objašnjava on.

Kako kaže, činjenica je da hrvatska ostrva generalno ne izazivaju pomamu kod srpskih turista, delom zbog logistike, a delom zbog visokih cena koje prate izolovanost i ekskluzivnost ovakvih lokaliteta.

Kako stići do Briona

Put do Velikog Briona, najvećeg i jedinog potpuno otvorenog ostrva za javnost, vodi preko Fažane. Od Pule vas deli svega nekoliko kilometara, a iz Fažane redovno saobraćaju brodske linije. Važno je napomenuti da u 2026. godini digitalizacija igra ključnu ulogu, kartu za nacionalni park (koja uključuje i povratnu vožnju brodom) najbolje je rezervisati nedeljama unapred putem zvaničnih platformi.

Brod vas ostavlja u luci gde vas odmah dočekuje miris borovine i tišina koju remete samo električni autići i bicikli. Na ostrvu nema klasičnog automobilskog saobraćaja, što ga čini jedinstvenim ekološim utočištem.

Muzej na otvorenom

Foto: Shutterstock

Standardna tura obično uključuje vožnju turističkim vozom koja traje oko sat i po, tokom koje prolazite pored arheoloških nalazišta poput rimskih vila u zalivu Verige, ali i kroz čuveni Safari park. Ovde i dalje možete videti potomke egzotičnih životinja koje su nekadašnji svetski državnici poklanjali Titu, od zebri i lama, do legendarne slonice Lanke, koja je decenijama zaštitno lice ostrva.

Za ljubitelje istorije, nezaobilazna je izložba "Tito na Brionima". Tu su svedočanstva o vremenu kada su se ovde krojile sudbine sveta, a holivudske zvezde poput Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona uživale u istarskim vinima. Za one sa dubljim džepom, tu je i čuveni tamnozeleni Kadilak, koji je i dalje moguće iznajmiti za vožnju po ostrvu, mada cena od nekoliko stotina evra za pola sata vožnje jasno govori o ciljnoj grupi ove usluge.

Cene i realnost u 2026.

Foto: Mateo Milina

Cene ulaznica za Nacionalni park Brioni u 2026. godini zavise od sezone i tipa obilaska. Standardna ulaznica za Veliki Brion uključuje povratnu kartu za brod iz Fažane, vožnju turističkim vozom i stručno vođenje. Cene variraju zavisno od doba godine, tipa posetilaca i ponuda koje su u tom trenutku aktuelne. Najčešće se kreću od 35 evra po osobi, a smeštaj u hotelima ostaje privilegija onih koji traže apsolutnu izolaciju, sa cenama koje često premašuju standardne pansione na kopnu za duplo.

Upravo tu leži odgovor na Seničićevo zapažanje o poluzatvorenom konceptu. Brioni ne teže masovnosti. Oni nude miris istorije i netaknutu prirodu, ali po ceni koja prosečnom turisti često deluje previsoko za ono što nudi u poređenju sa all-inclusive opcijama u regionu.