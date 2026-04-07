Foto: T. S.

Slušaj vest

Četiri italijanska aerodroma upozorena su na mogući nedostatak mlaznog goriva, što predstavlja prvi konkretan znak nadolazeće krize u snabdevanju u Evropi izazvane ratom u Iranu i blokadom Ormuskog moreuza, piše portal Tip vorld (TypWorld).

U obaveštenju za vazduhoplovce objavljenom u subotu navodi se da bi usluge točenja goriva za operatere koji imaju ugovor sa Er BP Italija (Air BP Italia) mogle biti ograničene zbog smanjene dostupnosti goriva.

Upozorenje se odnosi na aerodrome u Bolonji, Milanu (Linate), Trevizu i Veneciji.

Predstavnik sindikata pilota istakao je da situacija zasad ne bi trebalo da utiče na skorašnje letove, ali je upozorio da bi stanje moglo brzo da se pogorša.

- Problem će postati stvarnost ako se ne pronađe rešenje za blokadu Ormuskog moreuza - rekao je Danilo Rečine, potpredsednik italijanskog pilotskog sindikata.

Cena udvostručena

Upozorenje dolazi u trenutku kada sukob remeti globalne tokove nafte i dodatno opterećuje lance snabdevanja gorivom, što podstiče strah od šire nestašice širom Evrope.

Cene mlaznog goriva krajem marta porasle su na oko 195 dolara po barelu, što je gotovo 100 dolara više nego krajem februara, pre početka rata.

Foto: Shutterstock

Avio-kompanije i energetski analitičari upozoravaju da bi situacija mogla dodatno da se pogorša u narednim nedeljama.

- Evropa se suočava sa neposrednim nestašicama mlaznog goriva. Pripremite se - napisala je Džun Go, viša analitičarka tržišta nafte u Sparta komoditizu (Sparta Commodities), na platformi Iks (X).

Analitičari ističu da su u Aziji već zabeleženi problemi sa snabdevanjem i prelazak avio-kompanija na vanredne režime rada, te upozoravaju da bi kriza mogla da se prelije na Evropu već u aprilu ili maju.

Hormuški moreuz, koji je Iran blokirao od početka američko-izraelske vazdušne kampanje, ključna je tačka za transport goriva, kroz koju je ranije prolazila oko petine svetskih tokova nafte.

Najizloženiji su, prema procenama, britanski aerodromi, gde su već zabeleženi određeni poremećaji u snabdevanju gorivom.

- Ujedinjeno Kraljevstvo je najizloženija evropska zemlja kada je reč o smanjenju snabdevanja dizelom i mlaznim gorivom - navodi analitička kuća Argus.

Ko bi sve mogao da ostane bez goriva

Prema njihovim procenama, Portugal bi mogao da ostane bez zaliha mlaznog goriva za oko četiri meseca, Mađarska za pet, Danska za šest, Italija i Nemačka za sedam, a Francuska i Irska za osam meseci.

Poljska je, s druge strane, trenutno bolje snabdevena zahvaljujući domaćim rafinerijama i regionalnim naftovodima, te se smatra manje izloženom od većine članica Evropske unije.

Stručnjaci iz industrije upozoravaju da bi, čak i u slučaju da goriva bude dovoljno, rast cena i logistički problemi mogli da primoraju avio-kompanije na smanjenje broja letova ili prilagođavanje rasporeda.