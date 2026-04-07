I ne mislimo na broj spratova. Stan koji se proteže celim 21. spratom te zgrade upravo je prodat, a za njega je sklopljen predugovor po traženoj ceni od vrtoglavih 58,5 miliona dolara (oko 50,6 miliona evra). To je dosad najskuplji stan koji je pronašao vlasnika u ovoj čuvenoj zgradi, koja se nakon više od veka prenamenjuje iz poslovnog u stambeni prostor, piše Njujork post (New York Post).

Konačna prodajna cena i identitet budućeg vlasnika zasad nisu objavljeni, a predstavnici zgrade odbili su da komentarišu sklopljeni posao. Interesovanje za stanove u Fletajronu je ogromno - prošle nedelje prodat je i stan na 19. spratu po ceni od 30,5 miliona dolara. Useljenje prvih stanara u zgradu, čiji su trouglasti oblik i bogato ukrašena fasada postali simbol Njujorka, očekuje se ove jeseni.

Stan sa pogledom na Medison skver park

Novoprodati stan, za koji je ugovor potpisan 31. marta, prostire se na 690 kvadratnih metara. Sastoji se od 12 soba, uključujući pet spavaćih soba i pet kupatila. Glavna spavaća soba smeštena je na uglu 23. ulice i Pete avenije, sa direktnim pogledom na popularni Medison skver park (Madison Square Park). Uz nju se nalaze dva garderobera i prostrano kupatilo koje takođe gleda na sever. Preostale četiri spavaće sobe orijentisane su prema Brodveju.

Na drugom kraju sprata, na šiljastom spoju Brodveja i Pete avenije, nalazi se monumentalna dnevna soba trouglastog nacrta. Dugačka je više od 22 metra i nudi dovoljno prostora za odmor, druženje, pa čak i klavir. Uz nju je smeštena velika kuhinja, koja se nalazi između trpezarije i sobe za doručak.

Fotografije samog stana nisu javno dostupne, ali zato jeste njegov nacrt.

Jedinstveni arhitektonski detalji

Ovaj stan je jedini u zgradi koji ima masivne prozore, što mu daje poseban šarm. Uz to, poseduje i malu terasu od tri kvadratna metra na samom „šiljku” zgrade. Sa terase se pruža pogled duž Pete avenije sve do Sentral parka.

Prostor je nekada služio kao kancelarija Harija Bleka, zeta Džordža Fulera, osnivača kompanije koja je izgradila zgradu 1902. godine. Veruje se da je Blek uredio prostor po svom ukusu, zadržavši najbolje mesto u zgradi za sebe.

Filmska slava i turbulentna prošlost

Izgled ove kancelarije bio je toliko upečatljiv da je poslužio kao inspiracija za kancelariju Dž. Džone Džejmsona, urednika novina „Dejli bjugl” (Daily Bugle) u filmovima o Spajdermenu. Zgrada Fletajron je od svog završetka služila isključivo u poslovne svrhe, a put do prenamene u stambeni prostor bio je turbulentan.

Godine 2023. na aukciji ju je za 190 miliona dolara kupio Džejkob Garlik, ali nije uspeo da uplati depozit od 19 miliona dolara. Dva meseca kasnije, na ponovljenoj aukciji, zgradu su za 161 milion dolara otkupili neki od njenih bivših vlasnika.