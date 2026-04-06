Asocijacija srpskih arhitektonskih praksi (ASAP) predstavila je rezultate istraživanja o cenama arhitektonskih usluga u 2025. godini, kao i prognoze kretanja tržišta i ključne izazove u sektoru projektovanja stambenih i poslovnih objekata u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U istraživanju su učestvovale članice ASAP, arhitektonske firme iz svih krajeva Srbije. Za potrebe ankete odabrano je više karakterističnih tipova i veličina projekata, kako bi se obezbedio relevantan i reprezentativan uvid u tržišne cene projektantskih usluga.

Igor Marsenić, izvršni menadžer ASAP
Foto: ASAP

- Ovo istraživanje je deo kontinuiranih aktivnosti ASAP-a usmerenih na praćenje i unapređenje tržišta arhitektonskih usluga u Srbiji. Cilj je da našim članicama, kao i stručnoj javnosti pružimo realan uvid u stanje na tržištu, uključujući raspon i prosečne cene usluga, kao i identifikaciju prostora za unapređenje poslovnog okruženja. Rezultati istraživanja zajedno sa radom na standardizaciji usluga, definisanju referentnih cenovnih okvira i razvoju metodologije za obračun radnih sati, treba da rezultira jasnije i bolje utvrđenom cenama arhitektonskih usluga - istakao je Igor Marsenić, izvršni menadžer ASAP.

Ključni nalazi istraživanja

Rezultati istraživanja pokazuju značajne regionalne razlike, cene usluga projektovanja u Beogradu u proseku su dvostruko više nego u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Istovremeno, raspon cena u glavnom gradu je izrazito širok i kreće se u odnosu 1:4 za projekte iste veličine. Primera radi u Beogradu objekat od 2000m2 se projektuje po ceni od 36 do čak 140 hiljada evra. Sa druge strane, u Novom sadu, Nišu i Kragujevcu su cene gotovo linearne i odstupanja od min do max cene su oko 5 odsto.

Učešće projektantskih usluga u ukupnim troškovima izgradnje u Beogradu iznosi između 2 i 3 odsto, što je značajno ispod evropskog proseka. Poređenja radi, u Hrvatskoj i Sloveniji ovaj udeo iznosi između 5 i 9 odsto, dok je u Nemačkoj 8 do 12 odsto. ASAP ukazuje da približavanje evropskim standardima kada se radi o načinu obračuna i vrednosti arhitektonskih usluga povećava kvalitet projekta, osigurava dodatnu vrednost naručiocima i smanjuje vreme koje je potrebno za izgradnju objekta.

Istraživanje je takođe ukazalo na značajno veće opterećenje projektantskih timova u Beogradu u odnosu na druge gradove, što se ogleda u gotovo duplo većem broju radnih sati potrebnih za realizaciju projekata. Kao ključni razlozi navode se kompleksnije administrativne procedure, veći nivo konkurencije i složeniji tržišni uslovi.

U strukturi cena, značajan udeo imaju i saradnici na projektu (statičari, MEP inženjeri, konsultanti i drugi), koji učestvuju sa 42 do 45 odsto ukupne cene u većim gradovima, dok je u Novom Sadu taj procenat i viši, od 55 do 58 odsto.

Trendovi i izazovi

Cene arhitektonskih usluga u 2025. godini porasle su za oko 9 odsto, a sličan trend rasta očekuje se u 2026.. Kao ključni uzroci navode se rast zarada, povećanje cena softverskih licenci (godišnje u proseku 15 odsto) i opšti inflatorni pritisci.

Istovremeno, sve češče investitori zahtevaju tzv. „full-service“ pristup, koji uključuje dodatne usluge poput stručnog nadzora, dizajna enterijera i izrade promotivnih materijala. Najveći izazovi u saradnji sa investitorima odnose se na nedovoljno definisane projektne zadatke, nerealne rokove i nerazumevanje obima arhitektonskih usluga.

Administrativne procedure ostaju jedan od najvećih sistemskih problema, uz česte primedbe na neefikasnost i neujednačenost postupanja nadležnih institucija.

Na osnovu rezultata istraživanja, ASAP preporučuje jasnije definisanje ugovornih odnosa, uključujući precizno određivanje obima usluga i naplatu svih naknadnih izmena. Poseban akcenat stavljen je na transparentnu komunikaciju sa klijentima i racionalno upravljanje internim kapacitetima u cilju očuvanja kvaliteta rada.

