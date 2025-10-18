Slušaj vest

Poslednjih godina u Srbiji i regionu sve je uočljiviji trend napuštanja velikih kuća u selima i gradovima. Dugo građene s idejom da u njima žive velike porodice, one danas postaju prevelike, zahtevne za održavanje, a vlasnici, koji su u njima često ostali sami, troše mnogo novca i energije da ih održe u životu.

Ove nekretnine postaju - spomenici nekadašnjim snovima o zajedništvu - dok su deca odseljena. Ova stvarnost pokreće važno pitanje: da li danas ima smisla graditi ogromne kuće koje sledeće generacije verovatno neće koristiti?

Savet ruskog arhitekte

Pristup ruskog arhitekte Aleksandra Borodina je jasan: treba izbegavati gradnju kuća koje podsećaju na prazne zgrade i graditi pametno, u skladu sa stvarnim potrebama.

- Vaša deca možda nikada neće trebati vašu kuću. Takva su vremena. Nekada smo planirali ‘plemenske’ kuće – višespratne domove za sinove, snahe i unuke. Danas deci obično nisu potrebne takve kuće. Vrlo je moguće da vaš sin neće dovesti suprugu u vašu kuću, niti će čekati da umrete da bi u njoj stvorio dom… Pa zašto onda graditi kuću trideset godina i trošiti ogromne sume novca ako sledećoj generaciji uopšte neće biti potrebna? - pita Borodin.

Savet br. 1: Napravite jednostavnu kuću bez potkrovlja

Arhitekta savetuje da se gradi samo ono što je zaista potrebno. Prema Borodinovom mišljenju, mnogo novca se može uštedeti ako se sagradi kuća sa dve spavaće sobe, kuhinjom i kupatilom.

- Realno procenite svoje mogućnosti i izaberite takvu kuću koju ćete bez finansijskih opterećenja moći da završite za 10 do 15 godina.

Savet br. 2: Pametan raspored prostora

- Ako gradite kuću, neka bude prilagođena vama. Na primer, neka prozori iz kuhinje gledaju na ulicu, da dok perete sudove možete videti ko dolazi i pristaviti kafu. Roštilj postavite tako da sa njega možete posmatrati zalazak sunca. Ukratko, neka vaš dom bude udoban za vas - savetuje ruski arhitekta.

Savet br. 3: Da li su svi dodatni prostori zaista potrebni?

Borodin ukazuje i na nelogičnost izgradnje nekih dodatnih prostora:

- Samo 5% ljudi u garaži zaista parkira automobil. Zašto? Zbog lenjosti – garaža se brzo pretvori u skladište, i nakon nekoliko meseci u njoj više nema mesta za auto. Zato je moj glavni savet: gradite pametno i samo ono što vam zaista treba - zaključuje Borodin.