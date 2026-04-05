Hotelske rezervacije na popularnim destinacijama na Kipru su u padu za oko 40 procenata, dok su mnogi turisti počeli da otkazuju planirana putovanja.

Kako izveštava Dejli mejl, popularne destinacije poput Limasola i Protarasa, koje su redovno pune tokom uskršnjih praznika, ove godine su primetno praznije, a odsustvo gostiju je vidljivo na plažama i u centrima gradova.

Raketiranje britanske baze pokrenulo lavinu otkaza

Iznenadna otkazivanja nakon početka sukoba Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, u vreme kada se kiparski turizam tek počeo oporavljati od zimskog perioda. Dodatni udarac došao je 2. marta, kada je dron pogodio britansku pomorsku bazu na ostrvu, što je izazvalo talas otkazivanja.

Podaci američke kompanije ErDNA pokazuju da su dnevne stope otkazivanja za kratkoročne zakupnine skočile sa oko 15 procenata pre sukoba na čak 100 procenata odmah nakon početka krize. Iako su se brojke kasnije delimično stabilizovale, ostale su visoke sredinom marta, na oko 45 procenata.

Pad potražnje i cena Udruženje hotela Kipra je prijavilo pad rezervacija od skoro 40 procenata u martu, a sličan trend se očekuje i u aprilu.

Oslabilo interesovanje za odmor na ostrvu

Turističke kompanije potvrđuju da je interesovanje za odmor na ostrvu naglo oslabilo.

Hoteli Muskita su prijavili veliki broj otkazivanja za prolećne mesece i značajan pad rezervacija za ostatak godine. Hoteli i odmarališta Tanos takođe beleže sličan trend.

Prema podacima kompanije Lighthouse Intelligence, cene smeštaja u aprilu i maju pale su za oko 12 procenata u poređenju sa periodom pre izbijanja sukoba.

Turisti biraju "bezbednije" destinacije

Negativan trend nije ograničen samo na Kipar. Grčka i Turska takođe prijavljuju pad rezervacija, koje takođe reaguju snižavanjem cena kako bi privukle goste, piše tportal.

Istovremeno, turistička potražnja se pomera ka destinacijama koje se smatraju bezbednijim. To uključuje Maltu, Hrvatsku i Italiju, ali i udaljenije lokacije poput Kariba - uključujući Dominikansku Republiku, Jamajku, Barbados i Bahame.