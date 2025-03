- I januar ove godine je bio sjajan jer je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj dolazaka turista porastao za 16,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Ali u februaru imamo pad turističkog prometa, koji je još izraženiji u prve tri nedelje marta. To je sve posledica političke situacije i protesta u zemlji, jer turizam prvi reaguje na političku nestabilnost. I dok je god ovakva situacija u zemlji nema govora o oporavku turizma jer je za to prvi i najvažniji preduslov politička stabilnost. Šta god da uradimo sve je džaba dok je ovakva situacija. Ovo što se dešava u glavnom gradu koji je epicentar turizma u najvećoj meri utiče na dolazak stranih turista . Niko neće da ide tamo gde su blokade. Ljudi se raspitaju o destinaciji na koju žele da putuju i kada čuju loše vesti odustaju od putovanja - ističe Memić.

- To će se pre svega odraziti na plate zaposlenih koji rade u ovom sektoru. S druge strane, mi ne vidimo sada dugoročno, a ni kratkoročno kako će se izaći iz ove krize. U ovom trenutku nisu dobre prognoze. Celokupan turistički sektor trpi, rent-a-kar agencije imaju pad prometa oko 40 odsto, a i veliki broj ekskurzija se otkazuje zbog obustava rada škola, čime su najviše pogođeni veliki gradovi - rekao je Seničić.

- Gosti koji dolaze zbog kongresa su poslovni ljudi koji odsedaju u najkvalitetnijim hotelima u Beogradu i oni su najplatežniji turisti koji troše do četiri puta više od običnih gostiju.

- Oni daleko više troše nego standardni turisti, a tu je uključen veliki broj ljudi od same organizacije u Sava centru, zakupa sala, do pojedinačnih nekih manjih dešavanja u okviru tih kongresa koje se održavaju vrlo često u lokalima van samog Sava centra. To su zajedničke večere, promocije i slično - tvrdi Seničić.