Suprotno uvreženom mišljenju, dečji dodatak u Nemačkoj nije socijalna pomoć. Iako ga najčešće isplaćuju službe za porodične naknade, u suštini je reč o davanju koje je povezano sa poreskim sistemom.

Dečji dodatak namenjen je pokrivanju osnovnih životnih troškova deteta i služi kao podrška za podmirivanje osnovnih potreba dece koja žive u Nemačkoj od meseca rođenja pa sve do 25. godine života. Do punoletstva se isplaćuje bez posebnih uslova. Pravo na ovu naknadu postoji automatski, ali je neophodno podneti pisani zahtev.

Iznos dečjeg dodatka u 2026. godini

U 2026. godini dečji dodatak iznosi 259 evra mesečno po detetu. Isplata se vrši prema poslednjoj cifri broja dodatka. Ako je ta cifra manja, novac se isplaćuje početkom meseca, a ako je veća, krajem meseca. Datum isplate se svakog meseca menja.

U aprilu isplata počinje u sredu 8. aprila, a završava se 23. aprila.

Isplata dečjeg dodatka u aprilu

Poslednja cifra 0 – isplata 8.4.2026, novac na računu 9.4.2026

Poslednja cifra 1 – isplata 9.4.2026, novac na računu 10.4.2026

Poslednja cifra 2 – isplata 13.4.2026, novac na računu 14.4.2026

Poslednja cifra 3 – isplata 14.4.2026, novac na računu 15.4.2026

Poslednja cifra 4 – isplata 15.4.2026, novac na računu 16.4.2026

Poslednja cifra 5 – isplata 16.4.2026, novac na računu 17.4.2026

Poslednja cifra 6 – isplata 17.4.2026, novac na računu 20.4.2026

Poslednja cifra 7 – isplata 20.4.2026, novac na računu 21.4.2026

Poslednja cifra 8 – isplata 21.4.2026, novac na računu 22.4.2026

Poslednja cifra 9 – isplata 23.4.2026, novac na računu 24.4.2026

Iznos dečjeg dodatka prema broju dece Jedno dete - 259

Dvoje dece - 518

Troje dece - 777

Četvoro dece - 1.036

Petoro dece - 1.295

* Cifre su u evrima

Podsećamo, poslednja cifra se odnosi na poslednji broj (zadnju cifru) u vašem broju dečjeg dodatka (Kindergeldnummer). To je jedinstveni broj koji dobijate kada vam se odobri dečji dodatak u Nemačkoj. Na osnovu te poslednje cifre (0–9) određuje se kog dana u mesecu će vam biti isplaćen novac, nije vezano za broj dece ili iznos, već isključivo za tehnički raspored isplate koji koristi nemačka služba da bi raspodelila uplate tokom meseca.