Sa dolaskom toplijih dana travnjaci brzo ozelene, ali zajedno sa travom niču i uporni maslačci koji često narušavaju izgled dvorišta. Mnogi ih neprestano uklanjaju, ali bez dugoročnog efekta, dok hemijska sredstva nisu uvek poželjna jer mogu oštetiti i druge biljke. Ruskinje, poznate po praktičnim savetima za dom i baštu, godinama koriste jednostavne kuhinjske trikove koji deluju direktno na koren maslačka i daju brze rezultate bez skupih preparata.

Iako je koren maslačka poznat po lekovitim svojstvima i koristi se za čajeve i macerate, ova biljka lako može da preuzme travnjak i potisne druge biljke. Zato se već dugo primenjuju prirodne metode za njegovo uklanjanje, bez upotrebe motike i ašova.

Prirodna sredstva protiv maslačka

Prvi način posebno je praktičan kada se maslačak pojavi među jagodama, cvećem ili drugim biljkama gde je potrebno precizno uklanjanje korova.

U čašu 9% sirćeta dodaju se dve kašike soli i kašičica tečnog sapuna kako bi se smeša bolje zadržala na listovima. Rastvor se sipa u prskalicu i nanosi direktno na maslačak po suvom vremenu. Biljka počinje da vene već nakon nekoliko sati, dok kiselina prodire do korena. Potrebno je biti pažljiv jer ova mešavina može oštetiti i druge biljke, pa je najbolje nanositi je direktno na korov, preciznim prskanjem ili kašikom.

Drugi metod je još jednostavniji i ne zahteva pripremu rastvora. Dovoljno je da voda proključa, jer je upravo visoka temperatura ključ uspeha.

Vrela voda sipa se direktno u središte maslačka, odnosno u deo iz kog rastu listovi. Toplota uništava biljne ćelije i sprečava oporavak korena. Za jednu biljku dovoljno je oko pola litra vode. Već narednog dana maslačak počinje da tamni, a za nekoliko dana potpuno se osuši. Ova metoda posebno je pogodna za korov koji raste između ploča ili uz staze.

Zašto ove metode daju rezultate

Za razliku od običnog čupanja, oba postupka deluju na duboki glavni koren maslačka, koji može da se spusti i do 30 centimetara u zemlju. Upravo zbog toga površinsko uklanjanje često nema trajan efekat, jer deo korena ostane u zemlji i biljka brzo ponovo izraste.

Kod ovih metoda problem se rešava direktno u korenu, kiselina razgrađuje njegovu strukturu, dok vrela voda uništava ćelije biljke.

Upozorenje stručnjaka

Doktor poljoprivrednih nauka Nikolaj Hromov upozorava da ove metode treba koristiti oprezno. So može biti efikasna protiv korova, ali dugoročno može narušiti kvalitet zemljišta i otežati rast drugih biljaka. Zbog toga se ovakvi tretmani preporučuju samo za lokalnu primenu, posebno na mestima gde nije planirana skora sadnja ili gde je prioritet precizno uklanjanje korova.

Za sve koji žele uredan travnjak bez agresivne hemije, ovi jednostavni trikovi mogu biti brzo, dostupno i praktično rešenje.