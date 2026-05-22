RETAIL MEDIA PRERASTA KLASIČNO DIGITALNO OGLAŠAVANJE
Budućnost E-commerce oglašavanja danas se gradi na spoju podataka, tehnologije i korisničkog iskustva. Upravo je o toj temi Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u kompaniji WMG Product & Services, govorio na ovogodišnjem ECS MeetUpu kroz predstavljanje razvoja Retail Media platformi i novih modela digitalne monetizacije.
Na događaju u organizaciji E-commerce asocijacije Srbije posvećenom novim kanalima oglašavanja Petković je govorio o potencijalima Retail Media modela koji postaje jedan od najznačajnijih pokretača rasta retail i E-commerce industrije.
Kroz predavanje „Retail Media by Design“ predstavljen je razvoj omnichannel Retail Media sistema koji povezuju in-store, online, mobile app i off-site digitalne kanale, uz fokus na relevantnost oglasa, korišćenje first-party podataka, AI alata i precizno merenje efekata kampanja. Tokom diskusije otvorena su i pitanja razvoja održivog oglasnog ekosistema, povezivanja podataka i performansi kroz različite komunikacione kanale, kao i postavljanja jasnih standarda za brand safety u okviru Retail Media modela.
„Retail Media danas više nije samo još jedan format digitalnog oglašavanja. Prava vrednost ovog modela je u tome što povezuje retail podatke, medijski prostor i performans ciljeve u sistem koji prati kupca kroz ceo put, od interesovanja do kupovine. U WMG Product & Services razvijamo Retail Media rešenja koja brendovima i retailerima omogućavaju preciznije targetiranje, jasnije merenje rezultata i relevantnije iskustvo za korisnike. Verujemo da će upravo takav, povezan omnichannel pristup biti jedan od ključnih pravaca razvoja modernog retaila”, izjavio je Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u kompaniji WMG Product & Services.
WMG Product & Services razvijanjem AdTech i Retail Media rešenja aktivno radi na kreiranju digitalnih modela koji povezuju tehnologiju, podatke i komercijalni rast, s ciljem unapređenja monetizacije, korisničkog iskustva i performansi digitalnog poslovanja. Učešćem na ECS MeetUpu kompanija je još jednom potvrdila svoju posvećenost razvoju inovativnih rešenja i aktivnoj ulozi u oblikovanju budućnosti E-commerce tržišta.