Budućnost E-commerce oglašavanja danas se gradi na spoju podataka, tehnologije i korisničkog iskustva. Upravo je o toj temi Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u kompaniji WMG Product & Services, govorio na ovogodišnjem ECS MeetUpu kroz predstavljanje razvoja Retail Media platformi i novih modela digitalne monetizacije.

Na događaju u organizaciji E-commerce asocijacije Srbije posvećenom novim kanalima oglašavanja Petković je govorio o potencijalima Retail Media modela koji postaje jedan od najznačajnijih pokretača rasta retail i E-commerce industrije.

Kroz predavanje „Retail Media by Design“ predstavljen je razvoj omnichannel Retail Media sistema koji povezuju in-store, online, mobile app i off-site digitalne kanale, uz fokus na relevantnost oglasa, korišćenje first-party podataka, AI alata i precizno merenje efekata kampanja. Tokom diskusije otvorena su i pitanja razvoja održivog oglasnog ekosistema, povezivanja podataka i performansi kroz različite komunikacione kanale, kao i postavljanja jasnih standarda za brand safety u okviru Retail Media modela.