Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 225 dinara za litar, odnosno biće skuplji za dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Za dva dinara je poskupeo i benzin koji će naredne nedelje koštati 193 dinara za litar.

Po ovim cenama kupovaćemo gorivo na benzinskim pumpama do narednog petka, odnosno do 29. maja 2026. godine.

A kako će ubuduće izgledati cene naftnih derivata zavisiće, između ostalog, i od ishoda pregovora o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije sa mađarskim MOL-om. O sudbini NIS-a juče je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić

- Toliko sam se nagledao igara i svega, godinu i po dana ovo mučenje traje. Ljudi to nisu osetili nigde. Bezbroj sastanaka smo imali sa MOL-om. Nisu osetili ni u povećanju cena. Sve smo radili da pomognemo ljudima, bezbroj sastanaka održali, nadam se da ćemo završiti. Ali optimista svakako nisam. Izbegavamo nacionalizaciju, mi nismo ni socijalistički savez niti bilo šta. Imamo više opcija, radimo i sa Amerikancima, dobili smo neke poruke i od ruske strane. Videćemo - rekao je Vučić.

Podsećamo, Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom umanjenju akciza na naftne derivate, koja će biti na snazi do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku.

Prema toj odluci, akciza na olovni benzin biće 61,24 dinara po litru, na bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, dok će akciza za gasna ulja iznositi 59,23 dinara po litru.