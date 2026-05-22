Slušaj vest

Prošle godine mnogi građani su čekali jesen kako bi nabavili pelet, a potom su se suočili sa nestašicom i znatno višim cenama.

Na pojedinim stovarištima ovih dana vlada velika potražnja. Kako navode prodavci, veliki broj građana koji koriste pelet već sada zove i rezerviše potrebne količine.

Prema njihovim rečima, trenutna cena tone peleta niža je za oko 10.000 do 12.000 dinara u odnosu na period od pre nekoliko meseci.

Na jednom stovarištu ističu da se cena trenutno kreće između 36.700 i 44.000 dinara po toni, kao i da je tokom poslednje tri nedelje zabeleženo veliko interesovanje građana koji žele da se na vreme pripreme za zimu.

Cena tokom sezone dostizala i 48.000 dinara

Na istom mestu navode da su zbog povećanog obima posla jednu sedmicu morali da rade bez pauze kako bi uspeli da isporuče sve narudžbine. Na drugom stovarištu kažu da tona peleta košta 38.000 dinara i da trenutno ima dovoljno zaliha.

Slična situacija je i na trećem stovarištu. "Peleta ima, građani zovu i poručuju, jer koriste povoljniju cenu". Dodaju da je interesovanje za raniju kupovinu sada izraženije nego ranije.

Tokom vrhunca prethodne sezone cena tone peleta dostizala je i 48.000 dinara na stovarištima gde ga je uopšte bilo dostupnog.

Iz kompanije Bio enerdži point za navode da je stanje sa nabavkom ove godine znatno stabilnije nego prošle i poručuju da je sada pravi trenutak za kupovinu.

- Biće peleta po aktuelnoj ceni ako ne dođe do drastičnog poskupljenja struje ili gasa. Proizvodnja je stabilna, iako ovih dana imamo remont, ali se i on završava. Velika je potražnja - kaže vlasnik Zoran Drakulić.

Kako dodaje, peleta trenutno nema dovoljno na drugim tržištima, a velika tražnja dolazi iz Italije, Grčke i Severne Makedonije.

- Ipak, odlučili smo da za ta tržišta ne dajemo robu. Minimalno isporučujemo starim kupcima kako bismo garantovali da peleta na našem tržištu ima dovoljno - dodaje Drakulić.

Sada je najbolji trenutak za nabavku

Drakulić je i ranije, tokom najveće nestašice, upozoravao da tadašnje visoke cene nisu bile opravdane i da su najveću zaradu ostvarili trgovci, dok su proizvođači, kako kaže, poslovali "sa nulom".

Građani su pelet kupovali kasno, što su trgovci iskoristili za podizanje cena.

- Treba kupovati van sezone. Verujem da građani mogu proći znatno povoljnije nego u sezoni - dodaje.

Mladen Stojadinović iz iste kompanije navodi da je situacija sa sirovinama sada povoljnija nego pre nekoliko meseci.

- Veletrgovci su velike količine peleta kupili za stovarišta i pretpostavljam da će peleta biti dovoljno u narednom periodu - kaže Stojadinović.

Velika potražnja iz inostranstva

On ističe da dalji tok proizvodnje ipak zavisi od dostupnosti sirovina.

- Sve zavisi od snabdevanja sirovinama. Trenutno ne radimo punim kapacitetom jer nema dovoljno sirovine, ali svakako proizvodimo više nego prethodne godine što je dobro - kaže Stojadinović.

Potvrđuje i da interesovanje iz inostranstva raste, ali da kompanija prioritet daje domaćem tržištu.

- Nude iz inostranstva i veći novac jer je kriza i dosta se sada traži pelet. Konkretno imamo potražnju i na tržištima gde do sada nikad nismo izvozili kao što su Nemačka i Austrija, ali i Italija - dodaje Stojadinović.

Proizvođači početkom godine nisu mogli da rade punim kapacitetom zbog nedostatka sirovina potrebnih za proizvodnju.

Kako su tada objašnjavali, loši vremenski uslovi otežavali su izvlačenje drveta iz šuma. Situacija je počela da se stabilizuje od februara, kada su sirovine ponovo počele da pristižu.

Usled nestašice, pojedina stovarišta koja su imala pelet ograničila su prodaju na najviše 15 džakova po kupcu. Istovremeno su povećane i cene, što je izazvalo nezadovoljstvo među građanima koji su se za pelet odlučili upravo zbog nižih troškova grejanja.