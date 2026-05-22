Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je u Vršcu zajedno sa mladima učestvovala u ekološkoj akciji u dvorištu Poljoprivredne škole, kojom je poslata jasna poruka da gde ima zajedništva i sloge, ima i snage da se pokrenu konkretne akcije za čistiju i uređeniju životnu sredinu.

Foto: Bojan Velovan

U akciji u Vršcu „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“ učestvovalo više od 80 đaka koji su se, zajedno sa svojim nastavnicima i predstavnicima grada, trudili da urede školski prostor i okolinu, ali i da ih obogate sadnjom cveća i novim sadnicama bagrema.

„Poljoprivredna škola zaista prednjači kada je reč o inovacijama, dualnom obrazovanju i odnosu prema samim učenicima, a zajedno sa đacima uspeli smo da ulepšamo i ozelenimo prostor u kome svakodnevno borave. Posebno me raduje ova lepa atmosfera, dobra akcija i snažna poruka koju šaljemo iz Vršca, a to je da zajedničkim radom idemo ka zelenijoj budućnosti. Ostavili smo konkretan trag u prirodi, a svest koju su mladi pokazali, sutra će preneti i svojoj deci. Moći će novim generacijama da kažu da su baš oni zasadili stabla, koja će svedočiti o važnosti ovakvih akcija ali i lepih druženja“, rekla je Pavkov.

Ministarka je dodala i da je izuzetno važno da svako od nas brine i čuva prirodna dobra, kojima Vršac svakako može da se pohvali i ponosi, a to su Vršačke planine i Specijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara“ - najveća kontinantalna peščara u Evropi, poznata pod nazivom „Evropska Sahara“.

„Zato je važno da nastavimo da radimo složno i odgovorno, stvarajući nove i čvrste korene koji će u godinama pred nama svedočiti o našem zajedništvu, a već danas nam davati sigurnost i uverenje da budućim generacijama ostavljamo lepši, zeleniji i bogatiji Vršac“, dodala je Pavkov.

Sara Pavkov zajedno sa mladima u Vršcu Foto: Bojan Velovan