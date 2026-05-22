Majstori spajaju najduži vijadukt u Srbiji: Evo kada kreću brzi vozovi od aerodroma do centra Beograda
Do početka specijalizovane izložbe Ekspo 2027 ostalo je manje od godinu dana. Naša ekipa bila je na gradilištu pruge koja će povezivati Aerodrom i centar grada. Ovih dana majstori spajaju vijadukt. Do početka specijalizovane izložbe Ekspo 2027 ostalo je manje od godinu dana. Pruga od Zemun Polja stigla je do Aerodroma, a sada se postavlja poslednji most, odnosno vijadukt preko Surčinskog polja, sve do Ekspa.
Gradski menadžer Miroslav Čučković napominje da je ovo jedan od najdužih vijadukta u Srbiji – dugačak je kilometar i sto metara.
- Četiri poslednja polja ćemo u narednih šezdeset dana vezati, tako da imamo trista dana ispred sebe da se položi pruga, da se uradi elektrifikacija i da prvi, potpuno novi vozovi koji u novembru stižu iz Kine, a devet garnitura je kupljeno za tu liniju, budu testirani i da u februaru imamo završnu fazu puštanja u rad - kaže Čučković.
Zapravo, ovo je krak gradske pruge koja od Prokopa, preko Novog Beograda, Zemun Polja i Surčina povezuje Aerodrom sa centrom grada i nastavlja dalje prema Obrenovcu. Planirano je da tom prugom saobraćaju vozovi koji će se kretati od 80 do 120 kilometara na sat.
Zbog direktnih letova za Ameriku i Kinu, našu vazdušnu luku koristi ceo region ili 10 miliona putnika godišnje.
Voz kao spas od gradske gužve
Čučković ukazuje da će svi koji dolaze na aerodrom, prate nekoga ili odlaze s aerodroma, sada moći da koriste ovaj voz.
- Voz će biti kapaciteta 250 ljudi. To vam je zamena za pedeset, šezdeset automobila, za četiri-pet autobusa. Možete misliti koliko će manji pritisak na centar grada biti što se tiče broja vozila za sve one koji idu na aerodrom - ističe gradski menadžer.
Savremena tehnologija omogućila je da pruga pređe preko dva auto-puta - "Miloša Velikog" i onog ka Zagrebu, bez zaustavljanja saobraćaja na njima.
Čučković objašnjava da je lansirana tehnologija betoniranja mostovskih konstrukcija koja ne dodiruje tlo.
- Ne opterećuje saobraćaj i pruža mogućnost da između polja vi operišete praktično u vazduhu i da sve ono što je u okolini može da normalno funkcioniše - objašnjava Čučković.
Šta sve ostaje gradu posle Ekspa
Posle Ekspa gradu ostaje železnica, novi hoteli, Sajam u Surčinu, nova elektrana i 100 novih električnih autobusa koje kupuje Republika, a biće poklon gradskom prevozu.
Istovremeno, za buduće graditelje ostaje ogromno Surčinsko polje opremljeno strujom, vodom, gasom i kanalizacijom.
Čučković kaže da je to prilika da se izađe sa velikim zgradama iz centra grada.
- Upravo ovo je prilika da imamo jedan ugodan prostor za život, infrastrukturno potpuno saobraćajno i železnički povezan sa centrom i prožet biciklističko-pešačkim stazama - kaže Čučković.
Gradski menadžer na kraju zaključuje - gradiće se novi Beograd na Novom Beogradu.
Biznis Kurir/RTS