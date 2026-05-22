Do početka specijalizovane izložbe Ekspo 2027 ostalo je manje od godinu dana. Naša ekipa bila je na gradilištu pruge koja će povezivati Aerodrom i centar grada. Ovih dana majstori spajaju vijadukt. Do početka specijalizovane izložbe Ekspo 2027 ostalo je manje od godinu dana. Pruga od Zemun Polja stigla je do Aerodroma, a sada se postavlja poslednji most, odnosno vijadukt preko Surčinskog polja, sve do Ekspa.

Gradski menadžer Miroslav Čučković napominje da je ovo jedan od najdužih vijadukta u Srbiji – dugačak je kilometar i sto metara.

- Četiri poslednja polja ćemo u narednih šezdeset dana vezati, tako da imamo trista dana ispred sebe da se položi pruga, da se uradi elektrifikacija i da prvi, potpuno novi vozovi koji u novembru stižu iz Kine, a devet garnitura je kupljeno za tu liniju, budu testirani i da u februaru imamo završnu fazu puštanja u rad - kaže Čučković.

Zapravo, ovo je krak gradske pruge koja od Prokopa, preko Novog Beograda, Zemun Polja i Surčina povezuje Aerodrom sa centrom grada i nastavlja dalje prema Obrenovcu. Planirano je da tom prugom saobraćaju vozovi koji će se kretati od 80 do 120 kilometara na sat.

Foto: Petar Aleksić

Zbog direktnih letova za Ameriku i Kinu, našu vazdušnu luku koristi ceo region ili 10 miliona putnika godišnje.

Voz kao spas od gradske gužve

Čučković ukazuje da će svi koji dolaze na aerodrom, prate nekoga ili odlaze s aerodroma, sada moći da koriste ovaj voz.

- Voz će biti kapaciteta 250 ljudi. To vam je zamena za pedeset, šezdeset automobila, za četiri-pet autobusa. Možete misliti koliko će manji pritisak na centar grada biti što se tiče broja vozila za sve one koji idu na aerodrom - ističe gradski menadžer.

Savremena tehnologija omogućila je da pruga pređe preko dva auto-puta - "Miloša Velikog" i onog ka Zagrebu, bez zaustavljanja saobraćaja na njima.

Čučković objašnjava da je lansirana tehnologija betoniranja mostovskih konstrukcija koja ne dodiruje tlo.

- Ne opterećuje saobraćaj i pruža mogućnost da između polja vi operišete praktično u vazduhu i da sve ono što je u okolini može da normalno funkcioniše - objašnjava Čučković.

Šta sve ostaje gradu posle Ekspa

Posle Ekspa gradu ostaje železnica, novi hoteli, Sajam u Surčinu, nova elektrana i 100 novih električnih autobusa koje kupuje Republika, a biće poklon gradskom prevozu.

Foto: EXPO 2027

Istovremeno, za buduće graditelje ostaje ogromno Surčinsko polje opremljeno strujom, vodom, gasom i kanalizacijom.

Čučković kaže da je to prilika da se izađe sa velikim zgradama iz centra grada.

- Upravo ovo je prilika da imamo jedan ugodan prostor za život, infrastrukturno potpuno saobraćajno i železnički povezan sa centrom i prožet biciklističko-pešačkim stazama - kaže Čučković.

Gradski menadžer na kraju zaključuje - gradiće se novi Beograd na Novom Beogradu.