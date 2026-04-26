Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da je Specijalizovana izložba Ekspo, koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve”, "ciljna ravnina” za Grad Beograd.

- Za potrebe Ekspa se nabavlja 100 električnih autobusa. Od toga kupuje 50 država, a 41 je solo autobus, odnosno autobus bez harmonike, bez zgloba. Devet autobusa će biti čak sa dve harmonike i biće dužine 25 metara. Cilj je da oni idu od blokova do samog Ekspa. Mi ćemo staviti nove punjače za njih upravo u Bloku 45 i sa te tačke ćemo imati tu direktnu liniju sa tih devet vozila koja će ići non-stop do Ekspa i kroz prostor Ekspa - rekao je Čučković.

EXPO jedino mirno mesto

Dodao je da su zbog veličine tih autobusa urađene simulacije od strane Sekretarijata za saobraćaj i Sekretarijata za javni prevoz koje su pokazale da će ti autobusi moći da koriste planiranu saobraćajnicu.

Čučković je naveo, povodom geopolitičke situacije u svetu, da je moguće da će Srbija, gde će na EXPO-u učestvovati 137 zemalja, možda biti jedino mirno mesto u svetu.

Govoreći o radovima na izgradnji metroa, Čučković je naveo da će posebnu radost da predstavlja trenutak kada TBM mašine "krtice”, koje su završene i testiraju se u fabrici "CRCHI” u Kini, za kopanje metroa budu ulazile u pojedinačne stanice.

- Kupljene su dve te mašine, jedna će da uđe na Makiškom polju pod zemlju, a druga će da uđe pod zemlju, u reonu ulice Vuka Vrčevića, ispod Pančevačkog mosta, ispod Beo veterine. Te dve mašine će ići jedna ka drugoj i na Beogradskom sajmu treba da izađu - rekao je Čučković.

Naveo je da te mašine idu jedan kilometar ispod zemlje i prave iza sebe tunel kroz koji će ići voz.

- Na 1.000 metru dolaze u prvu stanicu. Prva stanica je iskopana, izbetonirana i ona dolazi u telo te stanice - objasnio je Čučković.

Ukazao je da je 26.000 istražnih bušotina rađeno na budućoj liniji metroa zbog ispitivanja vrste zemljišta, kao i zbog istraživanja instalacija.

- Razlikuju se noževi koje koristi mašine. U području Makiša u kojem mašina počinje da radi, ima dosta podzemnih voda, gline i peska. Kada bude izlazila kod Banovog brda i krenula ka Adi Ciganliji, pošto je sledeća stanica pored TC Ada Mol tu će noževi biti zamenjeni da bi bili adekvatni za kamen i za stenu - objasnio je Čučković.

Vidikovac na Kuli Beograd Beograd od danas građanima i turistima pruža novu atrakciju, a to je Vidikovac Belgrade 360 Deck na 41. spratu Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu. - To je prva nova atrakcija u gradu koju su otvorili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali. Druga atrakcija jeste stari železnički most koji se sređuje kako bi biciklisti i pešaci mogli da uživaju u pogledu na reku. On će nuditi pogled na reku u dužini od 350 metara. Treća atrakcija biće panoramski točak koji će imati 80 metara u prečniku i 40 klimatizovanih kapsula, a vožnja će trajati 15 minuta - rekao je Čučković.

Gradnja metroa

Dodao je da su isplanirali da ove godine urade dve stanice iz pravca Makiša i iz pravca Pančevačkog mosta.

- To je jedna koja se zove Bele vode, druga je Vodovodska u Žarkovu i iz pravca Pančevačkog mosta se zove Pančevački most i naredna je Dunav stanica - rekao je Čučković.

Dodao je da gradnja svake stanice ima dve faze.

- Priprema za krticu je do godinu dana. Sveukupno da se završi je maksimum tri godine. Kada krtica dođe u Beograd, ona ide ka Sajmu od Pančevačkog mosta i to je nekih 5,5 kilometara. Istu deonicu treba da pređe i ova koja dolazi iz Makiša. Nama treba fizički 550 dana da one se sretnu na sajmu - rekao je Čučković.

Govoreći o podzemnim vozovima namenjenim za Metro koji će se koristiti, Čučković je rekao da je za kompozicije vozova potpisan ugovor u Francuskoj za 32 voza.

- One se mogu videti u Sidneju. Rađene su za Dohu, rađene su za Rijad. To su ti automatizovani vozovi bez vozača. Oni imaju u potpunosti zatvoren prostor između putnika i pruge - rekao je Čučković.

Odgovarajući na pitanje za "Mali metro”, Čučković je rekao da se za taj saobraćajni tunel neće koristiti krtice za metro, već posebna krtica koja je namenjena za taj tunel.

- To nisu iste krtice. Dve su za železnički tunel u kojem će biti vozovi za metro, a kupuje se treća za probijanje tunela od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta. Ona je veća u prečniku za jedan metar - rekao je Čučković.

Odgovarajući na pitanje koliko će trajati radovi u ulici Bulevar despota Stefana, Čučković je rekao da će trajati oko 480 dana.

- Napravili smo dve faze. Tu dolazi ova krtica za saobraćajni tunel. Ona se polaže u sredini Bulevara despota Stefana i odatle kreće. Tunel je dugačak 2,4 kilometara i 10 metara i za njega je onda potrebno 240 dana, ali pošto imamo dve cevi, 480 dana. To ćemo raditi u dve faze. Prva faza je da se osposobe dve saobraćajnice koje će da obilaze lansirno mesto krtice u sredini Bulevara despota Stefana, da bi ljudi mogli da funkcionišu i idu do grada, do centra i nazad. Naravno, ta saobraćajnica će i ostati posle toga, da bi oni koji ne žele u tunel mogli da dođu kolima do centra grada. To će biti završeno za dve godine. Što se tiče narednih godinu dana, sledi naručivanje i dolazak mašine, odnosno krtice, na lansirno mesto i onda ona kreće ka Ekonomskom fakultetu. Ona ne smeta saobraćaju, ali će taj posao da traje upravo 240 dana pod jednoj cevi - rekao je Čučković.

Tunel koji povezuje

Naveo je da se taj tunel, koji će biti duži od dva kilometara, gradi kako bi se uspostavila direktna veza Pančevačkog mosta i Novog srpskog mosta koji se trenutno gradi.

- Direktna veza ta dva mosta će omogućiti da 30 linija javnog prevoza bude spušteno iz centra grada pod Beograd i da bude ta direktna veza koja je vezana za konkretne te linije koje idu sa leve obale na Novi Beograd - rekao je Čučković.

Ukazao je da su svi elementi za novi most su stigli.

Govoreći o drugim planovima za grad Beograd, Čučković je naveo da će biti napravljena rekonstrukcija linija javnog prevoza po završetku rada na tom tunelu, jer Beograd zahteva jednu dinamičku promenu što se tiče samih veza.