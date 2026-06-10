Slušaj vest

Ministarka je vest objavila na svom instagram profilu u kome navodi da je posle dugotrajnih pregovora postigut kompromis.

- Danas smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa madjarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (“shareholder agreement”) između Republike Srbije i MOL-a.

Ono sto je dogovoreno izmedju Srbije i MOL-a, izmedju ostalog, je:

  • ukoliko Gaspromneft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56.15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5 odsto akcija u NIS-u sto će drzavi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju.
  • Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima, kao u poslednje 4 godine pre uvodjenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao. Upravo ovakav rad Rafinerije, a neophodan da zadovolji srpsko tržište naftnih derivata, bilo je jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu i ponosna sam što smo uspeli da napravimo veoma važan i koristan dogovor za gradjane Srbije.
  • Članovi srpske strane u odboru direktora NIS-a imaće generalno veća ovlašćenja nego do sada u donošenju ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Republiku Srbiju. Takav uticaj država Srbija nije imala od 2008.godine kada je NIS privatizovan.

Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za kompaniju NIS, a usled uvodjenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada ili njeni gradjani nisu ništa krivi - napisala je ministarka.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizRok uskoro ističe, Srbija preduzima sve što može: Đedović Handanović razgovarala s Titolom o NIS-u
Dubravka Đedović Handanović
InfoBizĐedović Handanović na forumu u Sankt Peterburgu: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri, u planu energetski ciklus od 14,4 milijarde evra
Dubravka Đedović Handanović
InfoBizOčekuje se da isporuka gasa Srbiji bude produžena za 3 meseca! Đedović Handanović se sastala s predsednikom UO Gasproma: Razgovarali i o Banatskom Dvoru, NIS...
Dubravka Đedović Handanović Aleksej Miler
InfoBizĐedović Handanović razgovarala sa šefom Gasproma: Glavne teme produženje ugovora o gasu i proširenje Banatskog Dvora
Dubravka Đedović Handanović Aleksej Miler