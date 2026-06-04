„Naše energetsko partnerstvo sa Ruskom Federacijom traje decenijama, a „Gasprom“ je ključni i pouzdan partner u snabdevanju gasom. Izgradnja gasovoda Balkanski tok, zajedno sa ugovorima između „Srbijagasa“ i „Gasproma“, značajno su doprineli energetskoj sigurnosti Srbije u godinama koje su obeležili poremećaji u snabdevanju u Evropi i porast cena na berzama. Naš cilj će i u narednom periodu biti da kroz partnerstvo sa Ruskom Federacijom i kompanijom „Gasprom“ obezbedimo sigurnost i predvidivost za naše građane i privredu u vremenu koje je puno neizvesnosti“, navela je Đedović Handanović.