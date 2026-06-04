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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predsednikom Upravnog odbora kompanije „Gasprom“ Aleksejom Milerom o snabdevanju Srbije gasom iz Ruske Federacije i projektima u gasnom sektoru.

„Naše energetsko partnerstvo sa Ruskom Federacijom traje decenijama, a „Gasprom“ je ključni i pouzdan partner u snabdevanju gasom. Izgradnja gasovoda Balkanski tok, zajedno sa ugovorima između „Srbijagasa“ i „Gasproma“, značajno su doprineli energetskoj sigurnosti Srbije u godinama koje su obeležili poremećaji u snabdevanju u Evropi i porast cena na berzama. Naš cilj će i u narednom periodu biti da kroz partnerstvo sa Ruskom Federacijom i kompanijom „Gasprom“ obezbedimo sigurnost i predvidivost za naše građane i privredu u vremenu koje je puno neizvesnosti“, navela je Đedović Handanović.

Ključne teme sastanka

Produženje ugovora: Na sastanku je razgovarano o produženju ugovora o snabdevanju gasom koji ističe 30. juna 2026. godine.

Proširenje Banatskog Dvora: Konstatovan je dobar napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa, čiji će se kapacitet povećati sa 450 miliona na 750 miliona kubnih metara.

- Povećanje skladišnih kapaciteta, zajedno sa izgradnjom novih gasnih interkonekcija ka susedima, postavljamo temelj za izgradnju dugoročne energetske sigurnosti Srbije, u kojem će naše partnerstvo sa Ruskom Federacijom nastaviti da igra važnu ulogu - navela je ministarka.

Biznis Kurir

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