Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali prisustvovao je prijemu u rezidenciji ambasadora Republike Srbije u Vašingtonu na kome je promovisana Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 čiji će Srbija biti domaćin.

Mali je tom prilikom pozvao najveće svetske kompanije da budu deo Ekspa, jer će se sledeće godine ceo svet predstaviti u Beogradu, te da kroz saradnju sa Srbijom učestvuju u njenom daljem napretku i ubrzanom razvoju. On je ocenio da je Ekspo velika šansa, najveći događaj u Srbiji do sada i u svetu sledeće godine.

- To je sjajna prilika da svet obeleži novi početak, atmosferu, zamah za rast, za razvoj, za saradnju, za jedinstvo, uprkos globalnoj krizi. Tu vidim priliku za sve - poručio je Mali sinoć, obraćajući se pred više od 250 zvanica na prijemu.

Ministar je pred više od 30 ambasadora, visokih zvaničnika američke administracije, Stejt departmenta, Kongresa i Senata, kao i američkog Ministarstva trgovine i Ministarstva finansija, poručio da će Srbija sledeće godine biti centar sveta.

On je podsetio da će kompanija Archer iz Kalifornije realizovati leteće demo taksije u Beogradu na Ekspo izložbi, kao i da je firma CISCO drugi najveći sponzor tog događaja.

- I mislim da to mnogo govori o saradnji sa američkom administracijom i kompanijama istakao je Mali, koji boravi u Vašingtonu povodom učešća na Prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke.

Foto: Ministarstvo Finansija

Napomenuo je i da se organizovanje Ekspa u Beogradu nije dogodilo slučajno, i naveo da je Srbija 2012. bila na ivici bankrota, te da je izgubljeno pola miliona radnih mesta od 2008. do 2012. godine.

Ukazao je da je iza Srbije faza teške fiskalne konsolidacije, te da je nakon sprovedenih reformi, od 2018. godine, Srbija jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

- Pre dve godine bili smo treća najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Stvorili smo više od pola miliona novih radnih mesta. Inflacija je pod kontrolom. Stope rasta su takve da obezbeđuju rast životnog standarda građana Srbije, rast kvaliteta života i unapređenje infrastrukture. I veoma smo ponosni što smo jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana sa investicionim kreditnim rejtingom, kao i jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU sa investicionim kreditnim rejtingom - naglasio je Mali.

On je pozvao goste na prijemu da posete Beograd ističući da Srbija i SAD 145 godina neguju diplomatske odnose, te da je vreme da se agenda saradnje dve zemlje još brže pokrene u pravom smeru, a posebno u oblastima kao što su infrastruktura, energetika, veštačka inteligencija, zdravstvena zaštita.

Foto: Ministarstvo Finansija

Istakao je da je učešće na izložbi Ekspo 2027 do sada potvrdilo 137 zemalja, kao i da će to biti najveći specijalizovani Ekspo ikada u istoriji specijalizovanih sajmova.

- To je izuzetno važna šansa i prilika, ne samo za Srbiju, već i za ceo region i Evropu. Hajde da pokažemo celom svetu šta smo do sada uradili. A ovo je temelj za ubrzaniji rast i razvoj. Ovo je jedinstvena prilika za sve nas. Nećemo je propustiti. Ako dolazite u Srbiju, pobrinućemo se da se osećate kao kod kuće. I ovo je moja poslednja poruka svima vama: dođite u Srbiju sledeće godine, dođite u Beograd - poručio je Mali.

Komesar SAD za Ekspo 2027 u Beogradu Gavin Vaks koji je i šef kabineta podsekretara za javnu diplomatiju Sare Rodžers, zahvalio je ministru Malom na naporu da se ojačaju bilateralni odnosi dve zemlje.

- Ovi događaji velikih razmera su jedan od najboljih načina da podelimo naše snage i dostignuća sa globalnom publikom. Za početak, želim zvanično da čestitam Srbiji na domaćinstvu izložbe Ekspo 2027. SAD će biti posvećene snažnom prisustvu i raduju se što će osigurati da taj događaj postigne veliki uspeh. Upravo sam se vratio sa putovanja u Pariz, gde sam učestvovao na sastanku Izvršnog komiteta Međunarodnog biroa za izložbe na kome je Srbija predstavila dosadašnje pripreme - naveo je Vaks.

Foto: Ministarstvo Finansija

Naglasio je da je impresioniran značajnom posvećenošću i napretkom u organizaciji izložbe Ekspo koji je pokazala Vlada Srbije.

- Naš državni podsekretar uskoro će otputovati u Beograd da potpiše sporazum o učešću, čime će se naglasiti naša zajednička posvećenost tome da Ekspo bude uspešan za obe zemlje. Ali, kao što sam ranije razgovarao sa ministrom, to potpisivanje je samo početak. Ovo je obnova odnosa i snage tog odnosa između naše dve zemlje. I očekujemo učešće američkih kompanija koje će prikazati inovacije - naveo je on i istakao da će jedna od njih biti i kompanija Archer.

Ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac je istakao da će Ekspo 2027 biti najveća izložba u Srbiji, ali i u jugoistočnoj Evropi, i izrazio očekivanje da će mnogi od prisutnih na prijemu doći u Beograd.

- A ako dođete jednom, dolazićete mnogo češće u naš grad jer sam prilično siguran da ćete biti impresionirani Beogradom - istakao je Šutanovac.

Savetnik za Ekspo 2027 Dušan Borovčanin je rekao da to nije samo događaj već platforma za mobilizaciju kapitala, a takođe i za povećanje saradnje sa regionom Zapadnog Balkana, Srbijom i celim svetom.

Foto: Ministarstvo Finansija

- Mi privlačimo više od 60 odsto svih stranih direktnih investicija u regionu. Takođe, poslovanje u Srbiji omogućava slobodnu trgovinu i poslovanje sa više od tri milijarde ljudi zahvaljujući Vladi Srbije i svim sporazumima o slobodnoj trgovini koje naša zemlja ima - rekao je Borovčanin, dodajući da je Ekspo jedno od najvećih gradilišta u celoj Evropi.

Prijemu su prisustvovali predstavnici najvećih kompanija kao što su Apple, Meta, Google, Oracle, globalnog proizvođača poluprovodnika Texas Instruments, jedne od najvećih svetskih energetskih kompanija ExxonMobil, Schneider Electric, međunarodne kompanije za velike infrastrukturne i energetske projekte širom sveta Fluor, NASA, jedne od vodećih globalnih aktera u oblasti aeronautike, svemirskih tehnologija i naprednih sistema Lockheed Martin.

Takođe, prisustvovali su i predstavnici pionira komercijalnih svemirskih misija i razvoja nove generacije svemirske infrastrukture Axiom Space, vodeće kompanije u oblasti medicinskih tehnologija i inovacija u zdravstvenom sektoru Boston Scientific, Bayer, jedne od najznačajnijih biotehnoloških kompanija na svetu Amgen, kompanije FedEx, Goodyear, globalne inovacione kompanije 3M, Marriott International, McDonald's, Coca-Cola, Booking Holdings.