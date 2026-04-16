Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali nastavio je radnu posetu Vašingtonu, gde učestvuje na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke, odvojenim sastancima sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom.

Oni su razgovarali o različitim merama koje zemlje preduzimaju kako bi apsorbovale veliki šok energetske krize, a ministar je naglasio da se pokazalo da Srbija nije prebacila povećanje cene nafte na svoje građane.

"Veoma konstruktivan sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a, Bo Lijem i sa direktorom MMF-a za Evropu, Alfredom Kamerom o situaciji u kojoj se ceo svet našao, a koja je vezana za ovu energetsku krizu. Razgovarali smo o različitim merama koje su zemlje preduzele kako bi apsorbovale taj veliki šok. Neke zemlje su celokupno povećanje cene sirove nafte prebacile na krajnjeg kupca, znači na građane, dok država Srbija to nije uradila", istakao je Mali posle sastanka.

Ministar je naglasio da se pokazalo da je Srbija bila spremna za taj šok i da je zato preuzela trošak smanjenja akciza.

"To je imalo mnogo veći pozitivan efekat na celokupnu ekonomiju, s obzirom na to da su takve mere i takva reakcija države, bar u Srbiji, uticale na održavanje kvaliteta životnog standarda, a s druge strane i na dalju podršku sprečavanju inflacije", naveo je Mali.

S obzirom na to da se trenutno razmatraju svi mogući modeli kako zemlje sveta da reaguju ukoliko kriza potraje, Mali kaže da je predlog MMF-a da zemlje reaguju sa više targetiranim merama prema onima koji su najugroženiji.

"Predlog MMF-a je da se reaguje merama prema onim kategorijama stanovništva koje su najugroženije povećanjem cena, prema najsiromašnijima. I o tome ćemo, naravno, sa MMF-om razgovarati u nedeljama koje dolaze”, rekao je ministar.

Dodao je da je sa Bo Lijem razgovarao o još jednoj važnoj temi, a to je naše dalje ulaganje u veštačku inteligenciju. “To se u svetu smatra kao ogromna prednost i ogromna šansa za dalji ubrzani razvoj, a Srbija je već uradila značajne korake ka tome", naglasio je Mali.