Slušaj vest

Povlači se jedna serija sirupa Convulex 50 mg/ml, čija je aktivna supstanca natrijum valproat. Ova serija je M00651, sa datumom isteka decembra 2030. godine. Povlačenje se sprovodi kao mera predostrožnosti nakon što je iz druge države članice EU prijavljeno neslaganje u jednom pakovanju leka, u kojem su pronađeni fragmenti stakla.

S obzirom da se ne može potpuno isključiti da su i druga pakovanja iz iste serije pogođena ovim nedostatkom, cela serija se povlači kao mera predostrožnosti, a povlačenje sprovode distributeri Oktal Farma i Feniks Farmacija u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva (HALMED), i sprovodi se na nivou apoteke.

HALMED navodi da je sporna serija bila dostupna u Hrvatskoj u veoma ograničenim količinama, kroz izuzetnu proceduru ulaska na osnovu pojedinačnih recepata. Pacijenti koji koriste ovaj lek i imaju bilo kakva pitanja o terapiji treba da se obrate svom lekaru ili farmaceutu.