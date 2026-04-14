Slušaj vest

Sa tržišta u Hrvatskoj povlači se očna mast Oxytetracyclin 5 g zbog mera predostrožnosti.

Kako je objavljeno na sajtu HALMED-a (Agencija za lekove i medicinske proizvode), kompanija Medika d.d. u saradnji sa Agencijom povlači seriju 250202 (rok 08/2026) ovog leka, i to do nivoa apoteka.

Povlačenje je pokrenuto nakon prijave odstupanja u jednom pakovanju iz iste serije, prijavljenog u drugoj zemlji EU.

Utvrđeno je da je u jednoj tubi bila druga aktivna supstanca, pa se zbog mogućih grešaka u pakovanju preventivno povlači cela serija.

Lek je u prometu u Hrvatskoj bio dostupan u malim količinama preko vanrednog uvoza. Ostale serije nisu pogođene.

Pacijentima se savetuje da se u slučaju nedoumica obrate lekaru ili farmaceutu.