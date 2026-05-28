Novi Sad, 28. maj 2026. godine – Kompanija Sunoko, članica MK Group, organizovala je ove nedelje tradicionalne „Dane polja šećerne repe” na čak dve lokacije, u Bečeju i Ljukovu kod Inđije. Događaji su okupili veliki broj poljoprivrednih proizvođača, partnera i stručnjaka iz oblasti agrara. Ovi događaji bili su prilika za razmenu znanja, iskustava i savremenih pristupa u proizvodnji šećerne repe.

Tokom događaja predstavljeni su novi sortimenti šećerne repe, unapređeni pristupi zaštiti biljaka od bolesti i štetočina, kao i inovativni koncepti suzbijanja korova. Posebna pažnja posvećena je očuvanju zemljišne vlage i razvoju korenovog sistema, kao ključnim faktorima otpornosti biljaka na sušu. Učesnici su razgovarali o aktuelnim kretanjima na tržištu, ali i o primeni novih tehnoloških rešenja u proizvodnji. Poseban akcenat stavljen je na uticaj klimatskih promena, koje sve više oblikuju poljoprivrednu praksu i zahtevaju prilagođavanje u svim fazama proizvodnje.

Prema podacima iz ove sezone, šećerna repa u Srbiji posejana je na oko 31.000 hektara. Setva je, usled nepovoljnih vremenskih prilika, bila produžena i odvijala se od početka marta do kraja aprila. Iako su proizvođači bili suočeni sa izazovima poput nižih temperatura, vetra i formiranja pokorice, usevi se nalaze u zadovoljavajućem stanju, što daje osnov za optimistična očekivanja u pogledu ovogodišnjih prinosa.

„U savremenim uslovima proizvodnje, efikasnost i pravovremena primena agrotehničkih mera imaju presudan uticaj na rezultat prinosa. Naš cilj je da proizvođačima pružimo konkretna, primenjiva rešenja koja će im pomoći da ostvare stabilne i kvalitetne prinose, uprkos sve izraženijim klimatskim izazovima”, izjavio je Slobodan Košutić, generalni direktor Sunoka.

Iz kompanije Sunoko ističu da su kontinuirana ulaganja u istraživanje i razvoj ključna za održivost i konkurentnost proizvodnje. Kroz rad svog Istraživačko-razvojnog centra, kompanija aktivno razvija i preporučuje rešenja prilagođena novim uslovima – od izbora sorti do savremenih pristupa zaštiti useva.