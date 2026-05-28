Serviseri kažu da većina građana klima-uređaj čisti prekasno, tek kada počnu problemi. Redovan servis danas košta oko 50 evra i traje oko pola sata.

Klime danas više nisu rezervisane samo za letnje mesece. Sve veći broj domaćinstava koristi inverter uređaje i za dogrevanje tokom zime, pa klima-uređaji rade gotovo tokom cele godine. Ipak, uprkos intenzivnijem korišćenju, mnogi servis i dalje zakazuju tek kada uređaj počne da pravi problem.

Kako nam kaže serviser klima-uređaja, sam princip održavanja nije se značajno promenio u odnosu na period od pre pet godina. I dalje je preporuka da se klima servisira jednom godišnje, idealno pre početka sezone hlađenja. Međutim, ukoliko u prostoru nema mnogo prašine, dima ili drugih nečistoća, servis može da se radi i na svake dve godine.

Problem je, međutim, što većina korisnika servisera zove prekasno.

- Kada klima počne čudno da zuji, slabije hladi ili se oseti miris buđi, to je znak da uređaj mora da se očisti - objašnjava naš sagovornik.

Postoji i jednostavan način da korisnici sami provere stanje uređaja. Dovoljno je otvoriti poklopac unutrašnje jedinice i pogledati filtere i mrežice. Ukoliko su vidljivo zaprljani, dotok vazduha je otežan, zbog čega klima slabije radi i troši više energije.

Kako izgleda servis klime i koliko košta

Tokom standardnog servisa proverava se stanje uređaja, čiste se filteri, turbina i unutrašnja jedinica, a po potrebi se radi i dezinfekcija. Serviseri napominju da se kod redovno održavanih klima postupak uglavnom završava za oko pola sata.

Dok je redovan servis klima-uređaja pre pet godina koštao između 20 i 30 evra, danas se cena najčešće kreće oko 50 evra, u zavisnosti od grada.